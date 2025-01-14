https://ria.ru/20250114/kiev-1993557840.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 14.01.2025

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Киеве, передает агентство "РБК-Украина" в Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T00:11:00+03:00

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2025-01-14T00:18:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, передает агентство "РБК-Украина" в Telegram-канале."В Киеве были слышны взрывы", - говорится в сообщении агентства.После сообщений о взрывах в Киеве была объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250113/ukraina-1993547738.html

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россия

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Дарья Буймова

в мире, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины