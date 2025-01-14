В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара под Киевом
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара под Киевом. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, передает агентство "РБК-Украина" в Telegram-канале.
"В Киеве были слышны взрывы", - говорится в сообщении агентства.
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Вчера, 21:29
После сообщений о взрывах в Киеве была объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.