Кандидат в шефы Пентагона пообещал бросить пить, если получит пост
Кандидат в шефы Пентагона Хегсет пообещал сенату бросить пить, если получит пост
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПит Хегсет
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Пит Хегсет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет, выступая в сенате, пообещал отказаться от употребления алкоголя, если его кандидатура будет утверждена, но уклонился от прямого ответа на вопрос, уйдет ли в отставку, если нарушит данное им слово.
Во время слушаний в верхней палате конгресса сенатор-демократ от штата Гавайи Мэйзи Хироно спросила Хегсета, сможет ли он отказаться от должности, если выяснится, что он пил на работе. Пьянство на рабочем месте является нарушением воинского устава США, в связи с чем конгрессвумен напомнила, что должность главы Пентагона подразумевает вовлеченность в профессиональные обязанности "в режиме 24/7".
В ответ Хегсет заявил, что уже дал обещание ряду сенаторов от Республиканской партии полностью воздерживаться от употребления алкоголя в случае утверждения его кандидатуры. Однако конкретного ответа на вопрос о готовности уйти в отставку в случае нарушения данного им обещания он не дал.
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"Я взял на себя это обязательство от лица министра обороны и мужчин и женщин, которым я служу", – отметил он, уходя от прямого ответа. Конгрессвумен, в свою очередь, отметила, что пост главы Пентагона предполагает абсолютную прозрачность, и раздосадована отсутствием таковой, после чего перешла к другим вопросам.
Хегсет ранее сталкивался с обвинениями в неподобающем поведении, включая сообщения о злоупотреблении алкоголем и неподобающих действиях на рабочих мероприятиях. Сам он называет эти обвинения "анонимными и ложными".
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