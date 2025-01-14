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РИА Новости опросили жителей Гренландии о присоединении острова к США - РИА Новости, 14.01.2025
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15:32 14.01.2025 (обновлено: 15:40 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/grenlandiya-1993679760.html
РИА Новости опросили жителей Гренландии о присоединении острова к США
РИА Новости опросили жителей Гренландии о присоединении острова к США - РИА Новости, 14.01.2025
РИА Новости опросили жителей Гренландии о присоединении острова к США
Жители столицы Гренландии Нуук рассказали корреспонденту РИА Новости, что в целом выступают против присоединения к США и возмущены заявлениями избранного... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:32:00+03:00
2025-01-14T15:40:00+03:00
сша
в мире
гренландия
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дональд трамп
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НУУК (Гренландия), 14 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Жители столицы Гренландии Нуук рассказали корреспонденту РИА Новости, что в целом выступают против присоединения к США и возмущены заявлениями избранного президента США Дональда Трампа о намерении их купить.Подавляющее большинство людей отказались отвечать на вопросы на эту тему открыто в разговоре с корреспондентом РИА Новости."Я ошеломлен, я даже не знаю, что сказать. Это противоречит всем правилам и ценностям. С такими союзниками вам не нужны враги", - поделился 70-летний Эрик.Что касается темы независимости острова от Дании, он считает, что "этот вопрос стоит задать, даже если еще не все плюсы и минусы ясны"."Что касается тех, кто попал на видео, аплодирующим Трампу-младшему, я хочу сказать, что это была группа всех местных маргиналов и преступников. Они не рядовые жители острова", - считает пенсионер.Клара, пятидесятилетняя жительница острова, также считает заявления Трампа оскорбительными."Нас не могут купить будто мы бараны", - возмутилась она.Однако есть и жители, менее враждебно настроенные по отношению к заявлениям Трампа."Я не знаю, будет результат положительным для жителей Гренландии или нет, но я уверен, что США не отступят от этой идеи. Это не выдумка Трампа, план США по возвращению Гренландии лежит глубже. В любом случае жители острова не будут иметь права голоса, все решится в Вашингтоне", - считает сорокалетний Джастин.Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией .В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией , так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993630488.html
https://ria.ru/20250114/respublikantsy-1993562238.html
https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993488933.html
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сша, в мире, гренландия, дания, дональд трамп
США, В мире, Гренландия, Дания, Дональд Трамп
РИА Новости опросили жителей Гренландии о присоединении острова к США

РИА Новости: опрошенные жители Гренландии выступили против присоединения к США

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкГренландия
Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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НУУК (Гренландия), 14 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Жители столицы Гренландии Нуук рассказали корреспонденту РИА Новости, что в целом выступают против присоединения к США и возмущены заявлениями избранного президента США Дональда Трампа о намерении их купить.
Подавляющее большинство людей отказались отвечать на вопросы на эту тему открыто в разговоре с корреспондентом РИА Новости.
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"Я ошеломлен, я даже не знаю, что сказать. Это противоречит всем правилам и ценностям. С такими союзниками вам не нужны враги", - поделился 70-летний Эрик.
Что касается темы независимости острова от Дании, он считает, что "этот вопрос стоит задать, даже если еще не все плюсы и минусы ясны".
"Что касается тех, кто попал на видео, аплодирующим Трампу-младшему, я хочу сказать, что это была группа всех местных маргиналов и преступников. Они не рядовые жители острова", - считает пенсионер.
Клара, пятидесятилетняя жительница острова, также считает заявления Трампа оскорбительными.
"Нас не могут купить будто мы бараны", - возмутилась она.
Однако есть и жители, менее враждебно настроенные по отношению к заявлениям Трампа.
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"Я не знаю, будет результат положительным для жителей Гренландии или нет, но я уверен, что США не отступят от этой идеи. Это не выдумка Трампа, план США по возвращению Гренландии лежит глубже. В любом случае жители острова не будут иметь права голоса, все решится в Вашингтоне", - считает сорокалетний Джастин.
Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией .
В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией , так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
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