https://ria.ru/20250114/golubika-1993731102.html

В Нидерландах 12 человек заразились гепатитом от голубики из супермаркета

В Нидерландах 12 человек заразились гепатитом от голубики из супермаркета - РИА Новости, 14.01.2025

В Нидерландах 12 человек заразились гепатитом от голубики из супермаркета

Около 12 человек заразились гепатитом А после употребления замороженной голубики из крупнейшей сети супермаркетов в Нидерландах Albert Heijn, сообщил портал... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T20:08:00+03:00

2025-01-14T20:08:00+03:00

2025-01-14T23:06:00+03:00

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ГААГА, 14 янв - РИА Новости. Около 12 человек заразились гепатитом А после употребления замороженной голубики из крупнейшей сети супермаркетов в Нидерландах Albert Heijn, сообщил портал Nu.nl. Как рассказал порталу представитель Национального института общественного здравоохранения страны (RIVM) Илко Франц, гепатитом А после употребления замороженной голубики из Albert Heijn заразились порядка 12 человек в возрасте от 22 до 77 лет."Два пострадавших настолько больны, что их пришлось госпитализировать", - сказал он. В институте не исключили, что заражены могут быть уже сотни человек.Сеть Albert Heijn уже объявила, что приняла решение об изъятии замороженной голубики из своих магазинов."Продукт может быть заражен гепатитом А. Употребление его в пищу может вызвать проблемы со здоровьем", - говорится в заявлении на сайте компании.Также Albert Heijn настоятельно просит покупателей, которые уже приобрели упаковки замороженной голубики со сроком годности до 14 апреля 2026 года, не употреблять ягоды и вернуть продукт в магазин. При возврате супермаркет обещает вернуть деньги за продукт.

https://ria.ru/20250109/pekarnya-1993001227.html

https://ria.ru/20241002/virus-1976030123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, нидерланды