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В ГП оценили идею роста штрафов за повторную незаконную продажу алкоголя - РИА Новости, 14.01.2025
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01:27 14.01.2025 (обновлено: 01:28 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/genprokuratura-1993562437.html
В ГП оценили идею роста штрафов за повторную незаконную продажу алкоголя
В ГП оценили идею роста штрафов за повторную незаконную продажу алкоголя - РИА Новости, 14.01.2025
В ГП оценили идею роста штрафов за повторную незаконную продажу алкоголя
Генпрокуратура РФ считает заслуживающим внимания предложение сенатора Артема Шейкина об увеличении штрафов за повторную нелегальную продажу алкоголя, следует из РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T01:27:00+03:00
2025-01-14T01:28:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Генпрокуратура РФ считает заслуживающим внимания предложение сенатора Артема Шейкина об увеличении штрафов за повторную нелегальную продажу алкоголя, следует из ответа ведомства на запрос сенатора (документ есть в распоряжении РИА Новости). Ранее Шейкин обращался в Генпрокуратуру с просьбой обозначить позицию ведомства в части увеличения штрафов по соответствующей статье УК РФ. В настоящее время совершение данного преступления предусматривает ответственность в виде штрафа от 50 до 80 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период от 3 до 6 месяцев либо исправительных работ на срок до года. "Принимая во внимание, что бесконтрольный незаконный оборот алкоголя не только причиняет ущерб экономическим интересам РФ, но в ряде случаев влечет и трагические последствия в виде массовых отравлений вплоть до летального исхода, идея увеличения наказания в виде штрафа за указанное преступление заслуживает внимания", - говорится в документе за подписью первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина. Разинкин в ответе также напомнил, что данная норма применяется в тесной взаимосвязи с соответствующей статьей КоАП РФ, поэтому совершенствование санкций за данное деяние требует "комплексного подхода при соответствующем обосновании недостаточности установленных ими мер ответственности". "Сообщаем, что в соответствии с данными государственной статистической отчетности в первом полугодии 2024 года на территории страны зарегистрировано на 37,2% меньше преступлений, предусмотренных статьей 171.4 УК РФ, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (376 против 599). Количество выявленных лиц, совершивших такие преступные деяния, также сократилось на 27,2% (с 496 до 361)", - добавил первый заместитель генпрокурора. В беседе с РИА Новости сенатор Шейкин отметил, что считает необходимым повысить нынешние штрафы за соответствующее преступление "минимум в три раза". "Такие меры крайне важны для защиты экономических интересов государства и минимизации рисков массовых отравлений. Ужесточение наказания позволит более эффективно бороться с незаконным оборотом алкоголя и обеспечить безопасность и здоровье наших граждан", - пояснил парламентарий.
https://ria.ru/20241012/minzdrav-1977702464.html
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общество, здоровье - общество, россия, анатолий разинкин, генеральная прокуратура рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Анатолий Разинкин, Генеральная прокуратура РФ
В ГП оценили идею роста штрафов за повторную незаконную продажу алкоголя

ГП: идея о штрафах за повторную незаконную продажу алкоголя заслуживает внимания

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Генпрокуратура РФ считает заслуживающим внимания предложение сенатора Артема Шейкина об увеличении штрафов за повторную нелегальную продажу алкоголя, следует из ответа ведомства на запрос сенатора (документ есть в распоряжении РИА Новости).
Ранее Шейкин обращался в Генпрокуратуру с просьбой обозначить позицию ведомства в части увеличения штрафов по соответствующей статье УК РФ. В настоящее время совершение данного преступления предусматривает ответственность в виде штрафа от 50 до 80 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период от 3 до 6 месяцев либо исправительных работ на срок до года.
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"Принимая во внимание, что бесконтрольный незаконный оборот алкоголя не только причиняет ущерб экономическим интересам РФ, но в ряде случаев влечет и трагические последствия в виде массовых отравлений вплоть до летального исхода, идея увеличения наказания в виде штрафа за указанное преступление заслуживает внимания", - говорится в документе за подписью первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина.
Разинкин в ответе также напомнил, что данная норма применяется в тесной взаимосвязи с соответствующей статьей КоАП РФ, поэтому совершенствование санкций за данное деяние требует "комплексного подхода при соответствующем обосновании недостаточности установленных ими мер ответственности".
"Сообщаем, что в соответствии с данными государственной статистической отчетности в первом полугодии 2024 года на территории страны зарегистрировано на 37,2% меньше преступлений, предусмотренных статьей 171.4 УК РФ, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (376 против 599). Количество выявленных лиц, совершивших такие преступные деяния, также сократилось на 27,2% (с 496 до 361)", - добавил первый заместитель генпрокурора.
В беседе с РИА Новости сенатор Шейкин отметил, что считает необходимым повысить нынешние штрафы за соответствующее преступление "минимум в три раза".
"Такие меры крайне важны для защиты экономических интересов государства и минимизации рисков массовых отравлений. Ужесточение наказания позволит более эффективно бороться с незаконным оборотом алкоголя и обеспечить безопасность и здоровье наших граждан", - пояснил парламентарий.
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