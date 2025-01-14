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Стороны конфликта в Газе решили основные проблемы заключения перемирия
Стороны конфликта в Газе решили основные проблемы заключения перемирия - РИА Новости, 14.01.2025
Стороны конфликта в Газе решили основные проблемы заключения перемирия
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа преодолели основные препятствия на пути к заключению соглашения о перемирии, сообщил во вторник на... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:40:00+03:00
2025-01-14T13:40:00+03:00
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ДОХА, 14 янв - РИА Новости. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа преодолели основные препятствия на пути к заключению соглашения о перемирии, сообщил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари."В последние дни сторонам удалось преодолеть основные препятствия на пути к соглашению о перемирии в секторе Газа, которые мешали раньше его заключить. Мы приблизились к окончательному этапу для достижения соглашения", - сказал аль-Ансари.Он отметил, что пока нет конкретной даты для объявления о вступлении в силу этой договорённости или начале перемирия в секторе Газа.
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катар, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Катар, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Стороны конфликта в Газе решили основные проблемы заключения перемирия
Стороны конфликта в секторе Газа решили основные проблемы заключения перемирия