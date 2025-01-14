Рейтинг@Mail.ru
ВС России разбивают группировку ВСУ южнее Купянска - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 14.01.2025 (обновлено: 14:24 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/ganchev-1993657311.html
ВС России разбивают группировку ВСУ южнее Купянска
ВС России разбивают группировку ВСУ южнее Купянска - РИА Новости, 14.01.2025
ВС России разбивают группировку ВСУ южнее Купянска
ВС РФ разбивают группировку ВСУ южнее Купянска, что даст плацдарм для дальнейшего наступления, сообщил РИА Новости глава российской администрации Виталий... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:19:00+03:00
2025-01-14T14:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990979975_0:160:2922:1804_1920x0_80_0_0_c846ddb7c4ae1e422d4f95fb4477b6e6.jpg
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. ВС РФ разбивают группировку ВСУ южнее Купянска, что даст плацдарм для дальнейшего наступления, сообщил РИА Новости глава российской администрации Виталий Ганчев."Разбивают группировку противника наши бойцы в районе населенных пунктов южнее города (Купянска – ред.), что позволит создать определенный плацдарм для развития дальнейшего наступления. Скоро подразделения противника, которые располагаются в Купянске и его окрестностях, могут оказаться в положении, при котором попытки отступления будут просто невозможны", - сообщил Ганчев.
https://ria.ru/20250109/dvurechnoe-1992878796.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990979975_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_53240a4ed92a6a0ba1c17e2a61a575cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России разбивают группировку ВСУ южнее Купянска

Ганчев: ВС России разбивают группировку ВСУ южнее Купянска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. ВС РФ разбивают группировку ВСУ южнее Купянска, что даст плацдарм для дальнейшего наступления, сообщил РИА Новости глава российской администрации Виталий Ганчев.
"Разбивают группировку противника наши бойцы в районе населенных пунктов южнее города (Купянска – ред.), что позволит создать определенный плацдарм для развития дальнейшего наступления. Скоро подразделения противника, которые располагаются в Купянске и его окрестностях, могут оказаться в положении, при котором попытки отступления будут просто невозможны", - сообщил Ганчев.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
ВС России продвинулись в Двуречном на купянском направлении, заявил Марочко
9 января, 07:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала