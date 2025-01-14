https://ria.ru/20250114/ganchev-1993657311.html

ВС России разбивают группировку ВСУ южнее Купянска

ВС России разбивают группировку ВСУ южнее Купянска - РИА Новости, 14.01.2025

ВС России разбивают группировку ВСУ южнее Купянска

ВС РФ разбивают группировку ВСУ южнее Купянска, что даст плацдарм для дальнейшего наступления, сообщил РИА Новости глава российской администрации Виталий... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T14:19:00+03:00

2025-01-14T14:19:00+03:00

2025-01-14T14:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. ВС РФ разбивают группировку ВСУ южнее Купянска, что даст плацдарм для дальнейшего наступления, сообщил РИА Новости глава российской администрации Виталий Ганчев."Разбивают группировку противника наши бойцы в районе населенных пунктов южнее города (Купянска – ред.), что позволит создать определенный плацдарм для развития дальнейшего наступления. Скоро подразделения противника, которые располагаются в Купянске и его окрестностях, могут оказаться в положении, при котором попытки отступления будут просто невозможны", - сообщил Ганчев.

https://ria.ru/20250109/dvurechnoe-1992878796.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины