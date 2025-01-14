https://ria.ru/20250114/ganchev-1993657311.html
ВС России разбивают группировку ВСУ южнее Купянска
ВС России разбивают группировку ВСУ южнее Купянска - РИА Новости, 14.01.2025
ВС России разбивают группировку ВСУ южнее Купянска
ВС РФ разбивают группировку ВСУ южнее Купянска, что даст плацдарм для дальнейшего наступления, сообщил РИА Новости глава российской администрации Виталий... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:19:00+03:00
2025-01-14T14:19:00+03:00
2025-01-14T14:24:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. ВС РФ разбивают группировку ВСУ южнее Купянска, что даст плацдарм для дальнейшего наступления, сообщил РИА Новости глава российской администрации Виталий Ганчев."Разбивают группировку противника наши бойцы в районе населенных пунктов южнее города (Купянска – ред.), что позволит создать определенный плацдарм для развития дальнейшего наступления. Скоро подразделения противника, которые располагаются в Купянске и его окрестностях, могут оказаться в положении, при котором попытки отступления будут просто невозможны", - сообщил Ганчев.
https://ria.ru/20250109/dvurechnoe-1992878796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВС России разбивают группировку ВСУ южнее Купянска
Ганчев: ВС России разбивают группировку ВСУ южнее Купянска