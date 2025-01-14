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В США считают, что жители Германии устали от нынешнего руководства
В США считают, что жители Германии устали от нынешнего руководства - РИА Новости, 14.01.2025
В США считают, что жители Германии устали от нынешнего руководства
Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор считает, что жители Германии, устав от своего нынешнего руководства, хотят новое правительство и РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T11:29:00+03:00
2025-01-14T11:29:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор считает, что жители Германии, устав от своего нынешнего руководства, хотят новое правительство и не очень любят НАТО. "Население Германии устало от своего нынешнего руководства и не очень любит НАТО. Люди хотят новое правительство в Берлине", - написал Макгрегор в своём аккаунте в социальной сети Х. Он добавил, что немцы дали ясно понять, что новое правительство ФРГ не обязательно должно быть согласно с утверждением, что членство страны в НАТО выгодно для Германии. Германия в начале ноября столкнулась с правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.
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в мире, германия, украина, олаф шольц, кристиан линднер, нато, министерство обороны сша
В мире, Германия, Украина, Олаф Шольц, Кристиан Линднер, НАТО, Министерство обороны США
В США считают, что жители Германии устали от нынешнего руководства
Экс-советник Пентагона Макгрегор: немцы устали от нынешнего руководства страны