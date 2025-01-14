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Гарантийный фонд Самарской области помог МСП привлечь 2,3 млрд рублей

Гарантийный фонд Самарской области помог МСП привлечь 2,3 млрд рублей - РИА Новости, 14.01.2025

Гарантийный фонд Самарской области помог МСП привлечь 2,3 млрд рублей

Гарантийный фонд Самарской области помог представителям малого и среднего бизнеса привлечь 2,3 миллиарда рублей на развитие благодаря льготным финансовым... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T16:19:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Гарантийный фонд Самарской области помог представителям малого и среднего бизнеса привлечь 2,3 миллиарда рублей на развитие благодаря льготным финансовым продуктам, сообщает пресс-служба правительства региона. По словам врио министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова, ставки микрозаймов при этом не зависят от уровня ключевой ставки Банка РФ. Так, в прошлом году Гарантийный фонд Самарской области предоставил предпринимателям 333 микрозайма на 817 миллионов рублей и 87 поручительств, которые помогли предпринимателям привлечь 1,5 миллиарда рублей на решение бизнес-задач. В региональном Гарантийном фонде поддерживают начинающих и опытных предпринимателей. Для начинающих действует минимальная ставка – 1% годовых, для предприятий легкой промышленности – ставка 3% годовых. Для предпринимателей, которые ведут деятельность на территории Тольятти, Чапаевска и Новокуйбышевска, ставка для него составит 3,7%. Максимальная ставка по финансовым программам ГФСО составляет 7,5%. Поддержка МСП продолжается в этом году по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". Ранее пресс-служба Корпорации МСП сообщила, что механизм "зонтичных" поручительств с момента запуска в 2021 году помог малому и среднему бизнесу привлечь финансирование на общую сумму более 890 миллиардов рублей, с использованием этого инструмента выдано более 90 тысяч кредитов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

самарская область, россия, тольятти, корпорация мсп, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса