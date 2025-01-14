https://ria.ru/20250114/fond-1993688641.html
Гарантийный фонд Самарской области помог МСП привлечь 2,3 млрд рублей
Гарантийный фонд Самарской области помог МСП привлечь 2,3 млрд рублей - РИА Новости, 14.01.2025
Гарантийный фонд Самарской области помог МСП привлечь 2,3 млрд рублей
Гарантийный фонд Самарской области помог представителям малого и среднего бизнеса привлечь 2,3 миллиарда рублей на развитие благодаря льготным финансовым... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T16:19:00+03:00
2025-01-14T16:19:00+03:00
2025-01-14T16:19:00+03:00
твой бизнес
самарская область
россия
тольятти
корпорация мсп
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974877700_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_60c200c4a998f02b985fbb0fb9a0236c.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Гарантийный фонд Самарской области помог представителям малого и среднего бизнеса привлечь 2,3 миллиарда рублей на развитие благодаря льготным финансовым продуктам, сообщает пресс-служба правительства региона. По словам врио министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова, ставки микрозаймов при этом не зависят от уровня ключевой ставки Банка РФ. Так, в прошлом году Гарантийный фонд Самарской области предоставил предпринимателям 333 микрозайма на 817 миллионов рублей и 87 поручительств, которые помогли предпринимателям привлечь 1,5 миллиарда рублей на решение бизнес-задач. В региональном Гарантийном фонде поддерживают начинающих и опытных предпринимателей. Для начинающих действует минимальная ставка – 1% годовых, для предприятий легкой промышленности – ставка 3% годовых. Для предпринимателей, которые ведут деятельность на территории Тольятти, Чапаевска и Новокуйбышевска, ставка для него составит 3,7%. Максимальная ставка по финансовым программам ГФСО составляет 7,5%. Поддержка МСП продолжается в этом году по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". Ранее пресс-служба Корпорации МСП сообщила, что механизм "зонтичных" поручительств с момента запуска в 2021 году помог малому и среднему бизнесу привлечь финансирование на общую сумму более 890 миллиардов рублей, с использованием этого инструмента выдано более 90 тысяч кредитов.
https://ria.ru/20250114/samozanyatye-1993659358.html
https://ria.ru/20250114/zabaykale-1993639305.html
самарская область
россия
тольятти
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974877700_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_12a710ff46370be1cda8eb0f504575c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, россия, тольятти, корпорация мсп, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Самарская область, Россия, Тольятти, Корпорация МСП, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Гарантийный фонд Самарской области помог МСП привлечь 2,3 млрд рублей
Гарантийный фонд Самарской области помог бизнесу привлечь 2,3 млрд рублей