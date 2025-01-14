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ЕК намерена запретить импорт российского первичного алюминия
ЕК намерена запретить импорт российского первичного алюминия - РИА Новости, 14.01.2025
ЕК намерена запретить импорт российского первичного алюминия
Еврокомиссия намерена предложить внести запрет на импорт первичного алюминия из РФ в 16-й пакет санкций по России, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T20:04:00+03:00
2025-01-14T20:04:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Еврокомиссия намерена предложить внести запрет на импорт первичного алюминия из РФ в 16-й пакет санкций по России, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейских дипломатов. "Европейская комиссия намерена предложить внести запрет на импорт российского первичного алюминия в 16-й пакет своих санкций против России", - говорится в сообщении агентства. В декабре агентство Рейтер сообщало, что десять стран ЕС предложили наложить дальнейшие санкции, включая торговлю такими металлами, как алюминий, из России. Под предложением о расширении санкций подписались Польша, Дания, Чехия, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Финляндия и Румыния. Агентство утверждало, что новый пакет санкций ЕС предложит уже в январе, а примут примерно в феврале. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250114/zelenskij-1993562091.html
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россия, москва, польша, владимир путин, евросоюз, дания, еврокомиссия, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Москва, Польша, Владимир Путин, Евросоюз, Дания, Еврокомиссия, В мире, Санкции в отношении России
ЕК намерена запретить импорт российского первичного алюминия
ЕК намерена запретить импорт первичного алюминия из России в 16-м пакете санкций