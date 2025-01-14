https://ria.ru/20250114/efimov-1993612006.html

Ефимов: в Москве утвердят еще 25 проектов планировки улично-дорожной сети

Ефимов: в Москве утвердят еще 25 проектов планировки улично-дорожной сети - РИА Новости, 14.01.2025

Ефимов: в Москве утвердят еще 25 проектов планировки улично-дорожной сети

Москомархитектура планирует утвердить свыше 25 проектов планировки территории (ППТ) улично-дорожной сети в 2025 году, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T14:10:00+03:00

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2025-01-14T14:10:00+03:00

градостроительный комплекс москвы

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Москомархитектура планирует утвердить свыше 25 проектов планировки территории (ППТ) улично-дорожной сети в 2025 году, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город стремится поддерживать высокий темп разработки и утверждения проектов планировки территорий улично-дорожной сети, поскольку активное развитие Москвы требует качественного обустройства дорог и прилегающих к ним зон. В планах на 2025 год – утвердить свыше 25 постановлений правительства Москвы, касающихся проектов планировки участков улично-дорожной сети", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В свою очередь, глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала о том, что в прошлом году одобрили проекты планировки территорий на улице Малыгина на участке от Тайнинской до Челюскинской улицы, отрезке Широкой улицы от Осташковской до Тайнинской улицы.Кроме того, одобрен проект планировки территории доля комфортного передвижения москвичей на участке между улицами Руставели и Фонвизина, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Новой Москве идет разработка проектов планировки территорий еще двух дорог.

https://ria.ru/20250114/efimov-1993533098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман