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"Заткнись и катись": британцы пришли в ярость из-за слов Джонсона о Путине

"Заткнись и катись": британцы пришли в ярость из-за слов Джонсона о Путине - РИА Новости, 14.01.2025

"Заткнись и катись": британцы пришли в ярость из-за слов Джонсона о Путине

Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали оскорбительные высказывания бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в адрес президента... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T01:19:00+03:00

2025-01-14T01:19:00+03:00

2025-01-14T12:04:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали оскорбительные высказывания бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в адрес президента России Владимира Путина.Джонсон в интервью Delfi нецензурно высказался о Путине и заявил, что "Эстония, Латвия, Литва и Украина не являются частью Российской империи"."Борис, заткнись и катись отсюда. Ты достаточно наделал зла", — написал один из комментаторов."Все еще строит из себя картонного Черчилля, дуралей", — заметил второй."Борис Джонсон — неудавшийся репортер, неудавшийся мэр (Лондона. — Прим. ред.), неудавшийся депутат (палаты общин. — Прим. ред.), неудавшийся министр (иностранных дел Великобритании. — Прим. ред.) и неудавшийся премьер. Его мнения неактуальны по определению", — написал третий комментатор."Какой гнусный и совершенно отвратительный тип! Сколько жизней можно было бы спасти, если бы он не сорвал мирное соглашение (России и Украины. — Прим. ред.)?" — возмутился четвертый.Путин во время подведения итогов прошлого года напомнил о вкладе Джонсона в продолжение украинского конфликта. Стороны достигли договоренностей в Стамбуле в конце 2022 года, но после приезда бывшего премьера Британии Киев решил воевать "до последнего украинца", пояснил российский лидер.Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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