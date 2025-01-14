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"Заткнись и катись": британцы пришли в ярость из-за слов Джонсона о Путине - РИА Новости, 14.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:19 14.01.2025 (обновлено: 12:04 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/dzhonson-1993561560.html
"Заткнись и катись": британцы пришли в ярость из-за слов Джонсона о Путине
"Заткнись и катись": британцы пришли в ярость из-за слов Джонсона о Путине - РИА Новости, 14.01.2025
"Заткнись и катись": британцы пришли в ярость из-за слов Джонсона о Путине
Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали оскорбительные высказывания бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в адрес президента... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T01:19:00+03:00
2025-01-14T12:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
россия
борис джонсон
владимир путин
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали оскорбительные высказывания бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в адрес президента России Владимира Путина.Джонсон в интервью Delfi нецензурно высказался о Путине и заявил, что "Эстония, Латвия, Литва и Украина не являются частью Российской империи"."Борис, заткнись и катись отсюда. Ты достаточно наделал зла", — написал один из комментаторов."Все еще строит из себя картонного Черчилля, дуралей", — заметил второй.&quot;Борис Джонсон — неудавшийся репортер, неудавшийся мэр (Лондона. — Прим. ред.), неудавшийся депутат (палаты общин. — Прим. ред.), неудавшийся министр (иностранных дел Великобритании. — Прим. ред.) и неудавшийся премьер. Его мнения неактуальны по определению&quot;, — написал третий комментатор."Какой гнусный и совершенно отвратительный тип! Сколько жизней можно было бы спасти, если бы он не сорвал мирное соглашение (России и Украины. — Прим. ред.)?" — возмутился четвертый.Путин во время подведения итогов прошлого года напомнил о вкладе Джонсона в продолжение украинского конфликта. Стороны достигли договоренностей в Стамбуле в конце 2022 года, но после приезда бывшего премьера Британии Киев решил воевать "до последнего украинца", пояснил российский лидер.Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250113/blinken-1993408194.html
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в мире, украина, великобритания, россия, борис джонсон, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Россия, Борис Джонсон, Владимир Путин

"Заткнись и катись": британцы пришли в ярость из-за слов Джонсона о Путине

© @gorbunovyuriyБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© @gorbunovyuriy
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали оскорбительные высказывания бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в адрес президента России Владимира Путина.
Джонсон в интервью Delfi нецензурно высказался о Путине и заявил, что "Эстония, Латвия, Литва и Украина не являются частью Российской империи".
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"Борис, заткнись и катись отсюда. Ты достаточно наделал зла", — написал один из комментаторов.
"Все еще строит из себя картонного Черчилля, дуралей", — заметил второй.
«

"Борис Джонсон — неудавшийся репортер, неудавшийся мэр (Лондона. — Прим. ред.), неудавшийся депутат (палаты общин. — Прим. ред.), неудавшийся министр (иностранных дел Великобритании. — Прим. ред.) и неудавшийся премьер. Его мнения неактуальны по определению", — написал третий комментатор.

"Какой гнусный и совершенно отвратительный тип! Сколько жизней можно было бы спасти, если бы он не сорвал мирное соглашение (России и Украины. — Прим. ред.)?" — возмутился четвертый.
Путин во время подведения итогов прошлого года напомнил о вкладе Джонсона в продолжение украинского конфликта. Стороны достигли договоренностей в Стамбуле в конце 2022 года, но после приезда бывшего премьера Британии Киев решил воевать "до последнего украинца", пояснил российский лидер.
Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияРоссияБорис ДжонсонВладимир Путин
 
 
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