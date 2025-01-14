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В Москве простились с Евгенией Добровольской - РИА Новости, 14.01.2025
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12:27 14.01.2025 (обновлено: 14:37 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/dobrovolskaya-1993624190.html
В Москве простились с Евгенией Добровольской
В Москве простились с Евгенией Добровольской - РИА Новости, 14.01.2025
В Москве простились с Евгенией Добровольской
На основной сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова прошла церемония прощания с Евгенией Добровольской, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.01.2025
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россия
евгения добровольская (актриса)
москва
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. На основной сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова прошла церемония прощания с Евгенией Добровольской, передает корреспондент РИА Новости.Гроб с ее телом вынесли из театра под аплодисменты коллег и поклонников.Проводить артистку в последний путь пришли спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, народные артисты России Сергей Гармаш, Юрий Стоянов, Константин Хабенский, Авангард Леонтьев, Виктор Раков, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и другие.Добровольская умерла от тяжелой болезни 10 января в возрасте 60 лет. Тело артистки похоронят на Троекуровском кладбище.Она родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987-м окончила ГИТИС. В разное время служила во МХАТе имени М. Горького, театре-студии под руководством Олега Табакова, театре "Современник-2", а с 1991 года — актриса МХТ имени А. П. Чехова.Наиболее известна по ролям в таких картинах, как "Королева Марго", "Артистка", "Двойная сплошная", "Кризис среднего возраста", "Ирония судьбы. Продолжение", "Москва, я люблю тебя!" и многих других. В 1998 году получила звание заслуженной артистки России, а в 2005-м — народной артистки.
https://ria.ru/20250110/dobrovolskaya-1993191073.html
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Актрису Евгению Добровольскую проводили в последний путь аплодисментами
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россия, евгения добровольская (актриса), москва
Россия, Евгения Добровольская (актриса), Москва

В Москве простились с Евгенией Добровольской

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. На основной сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова прошла церемония прощания с Евгенией Добровольской, передает корреспондент РИА Новости.
Гроб с ее телом вынесли из театра под аплодисменты коллег и поклонников.
Проводить артистку в последний путь пришли спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, народные артисты России Сергей Гармаш, Юрий Стоянов, Константин Хабенский, Авангард Леонтьев, Виктор Раков, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и другие.
Добровольская умерла от тяжелой болезни 10 января в возрасте 60 лет. Тело артистки похоронят на Троекуровском кладбище.
Она родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987-м окончила ГИТИС. В разное время служила во МХАТе имени М. Горького, театре-студии под руководством Олега Табакова, театре "Современник-2", а с 1991 года — актриса МХТ имени А. П. Чехова.
Наиболее известна по ролям в таких картинах, как "Королева Марго", "Артистка", "Двойная сплошная", "Кризис среднего возраста", "Ирония судьбы. Продолжение", "Москва, я люблю тебя!" и многих других. В 1998 году получила звание заслуженной артистки России, а в 2005-м — народной артистки.
Народная артистка России Евгения Добровольская во время пресс-подхода перед показом спектакля Космос - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Воспоминания о Евгении Добровольской
10 января, 20:35
 
РоссияЕвгения Добровольская (актриса)Москва
 
 
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