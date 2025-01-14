https://ria.ru/20250114/dobrovolskaja-1993595414.html

В Москве началась церемония прощания с Евгенией Добровольской

В Москве началась церемония прощания с Евгенией Добровольской - РИА Новости, 14.01.2025

В Москве началась церемония прощания с Евгенией Добровольской

Церемония прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской началась на основной сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова (МХТ),... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T10:29:00+03:00

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россия

евгения добровольская (актриса)

гитис

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Церемония прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской началась на основной сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова (МХТ), передает корреспондент РИА Новости. Добровольская скончалась от тяжелой болезни 10 января в возрасте 60 лет. После прощания состоится отпевание в Храме святителя Николая на Трех Горах в 13:00 мск. Похоронят артистку на столичном Троекуровском кладбище. Гроб установлен на сцене, люди несут к нему цветы. Рядом стоят венки от Минкультуры Российской Федерации, Союза театральных деятелей России, мхатовцев, родных и коллег актрисы. На экран выведен портрет Добровольской. Гражданская панихида сопровождается негромкой музыкой. Добровольская родилась 26 декабря 1964 года. Она окончила ГИТИС в 1987 году. Актриса служила в МХТ имени А. П. Чехова с 1991 года. Снималась в сериалах "Королева Марго", "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского", "Участок", "Заколдованный участок", "Охота на изюбря", "Белая гвардия", "Монастырь", "Актрисы" и других.

https://ria.ru/20250110/dobrovolskaya-1993191073.html

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Прощание с актрисой Евгенией Добровольской в МХТ имени Чехова Прощание с актрисой Евгенией Добровольской началось в МХТ имени Чехова. Похоронят народную артистку на Троекуровском кладбище 2025-01-14T10:29 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, евгения добровольская (актриса), гитис