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В Москве началась церемония прощания с Евгенией Добровольской - РИА Новости, 14.01.2025
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10:29 14.01.2025 (обновлено: 12:30 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/dobrovolskaja-1993595414.html
В Москве началась церемония прощания с Евгенией Добровольской
В Москве началась церемония прощания с Евгенией Добровольской - РИА Новости, 14.01.2025
В Москве началась церемония прощания с Евгенией Добровольской
Церемония прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской началась на основной сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова (МХТ),... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T10:29:00+03:00
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россия
евгения добровольская (актриса)
гитис
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Церемония прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской началась на основной сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова (МХТ), передает корреспондент РИА Новости. Добровольская скончалась от тяжелой болезни 10 января в возрасте 60 лет. После прощания состоится отпевание в Храме святителя Николая на Трех Горах в 13:00 мск. Похоронят артистку на столичном Троекуровском кладбище. Гроб установлен на сцене, люди несут к нему цветы. Рядом стоят венки от Минкультуры Российской Федерации, Союза театральных деятелей России, мхатовцев, родных и коллег актрисы. На экран выведен портрет Добровольской. Гражданская панихида сопровождается негромкой музыкой. Добровольская родилась 26 декабря 1964 года. Она окончила ГИТИС в 1987 году. Актриса служила в МХТ имени А. П. Чехова с 1991 года. Снималась в сериалах "Королева Марго", "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского", "Участок", "Заколдованный участок", "Охота на изюбря", "Белая гвардия", "Монастырь", "Актрисы" и других.
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96
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60
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Прощание с актрисой Евгенией Добровольской в МХТ имени Чехова
Прощание с актрисой Евгенией Добровольской началось в МХТ имени Чехова. Похоронят народную артистку на Троекуровском кладбище
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россия, евгения добровольская (актриса), гитис
Россия, Евгения Добровольская (актриса), ГИТИС
В Москве началась церемония прощания с Евгенией Добровольской

В МХТ им. Чехова началась церемония прощания с Евгенией Добровольской

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Церемония прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской началась на основной сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова (МХТ), передает корреспондент РИА Новости.
Добровольская скончалась от тяжелой болезни 10 января в возрасте 60 лет. После прощания состоится отпевание в Храме святителя Николая на Трех Горах в 13:00 мск. Похоронят артистку на столичном Троекуровском кладбище.
Гроб установлен на сцене, люди несут к нему цветы. Рядом стоят венки от Минкультуры Российской Федерации, Союза театральных деятелей России, мхатовцев, родных и коллег актрисы. На экран выведен портрет Добровольской. Гражданская панихида сопровождается негромкой музыкой.
Добровольская родилась 26 декабря 1964 года. Она окончила ГИТИС в 1987 году. Актриса служила в МХТ имени А. П. Чехова с 1991 года. Снималась в сериалах "Королева Марго", "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского", "Участок", "Заколдованный участок", "Охота на изюбря", "Белая гвардия", "Монастырь", "Актрисы" и других.
Народная артистка России Евгения Добровольская во время пресс-подхода перед показом спектакля Космос - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Воспоминания о Евгении Добровольской
10 января, 20:35
 
РоссияЕвгения Добровольская (актриса)ГИТИС
 
 
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