https://ria.ru/20250114/dobrovolskaja-1993595414.html
В Москве началась церемония прощания с Евгенией Добровольской
В Москве началась церемония прощания с Евгенией Добровольской - РИА Новости, 14.01.2025
В Москве началась церемония прощания с Евгенией Добровольской
Церемония прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской началась на основной сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова (МХТ),... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T10:29:00+03:00
2025-01-14T10:29:00+03:00
2025-01-14T12:30:00+03:00
россия
евгения добровольская (актриса)
гитис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993594989_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0affdd9a8c0bb3b19517ee31e11a88d1.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Церемония прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской началась на основной сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова (МХТ), передает корреспондент РИА Новости. Добровольская скончалась от тяжелой болезни 10 января в возрасте 60 лет. После прощания состоится отпевание в Храме святителя Николая на Трех Горах в 13:00 мск. Похоронят артистку на столичном Троекуровском кладбище. Гроб установлен на сцене, люди несут к нему цветы. Рядом стоят венки от Минкультуры Российской Федерации, Союза театральных деятелей России, мхатовцев, родных и коллег актрисы. На экран выведен портрет Добровольской. Гражданская панихида сопровождается негромкой музыкой. Добровольская родилась 26 декабря 1964 года. Она окончила ГИТИС в 1987 году. Актриса служила в МХТ имени А. П. Чехова с 1991 года. Снималась в сериалах "Королева Марго", "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского", "Участок", "Заколдованный участок", "Охота на изюбря", "Белая гвардия", "Монастырь", "Актрисы" и других.
https://ria.ru/20250110/dobrovolskaya-1993191073.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993594989_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e913a852146653d9f9076f4b8d32f532.jpg
Прощание с актрисой Евгенией Добровольской в МХТ имени Чехова
Прощание с актрисой Евгенией Добровольской началось в МХТ имени Чехова. Похоронят народную артистку на Троекуровском кладбище
2025-01-14T10:29
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евгения добровольская (актриса), гитис
Россия, Евгения Добровольская (актриса), ГИТИС
В Москве началась церемония прощания с Евгенией Добровольской
В МХТ им. Чехова началась церемония прощания с Евгенией Добровольской