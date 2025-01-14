https://ria.ru/20250114/detsady-1993738107.html

В Крыму больше нет очередей в детские сады, заявил Аксенов

В Крыму больше нет очередей в детские сады, заявил Аксенов - РИА Новости, 14.01.2025

В Крыму больше нет очередей в детские сады, заявил Аксенов

В Крыму полностью отсутствуют очереди в детские сады, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T21:22:00+03:00

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россия

сергей аксенов (политик)

владимир путин

республика крым

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В Крыму полностью отсутствуют очереди в детские сады, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "На сегодня никто из детей очереди в детский сад не ожидает", - сказал Аксенов на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина, посвященном социально-экономическому развитию полуострова. По его словам, в республике построено за последние 11 лет 168 новых детских садов. Аксенов также подчеркнул, что этих показателей удалось достичь благодаря поддержке президента РФ.

https://ria.ru/20250114/naselenie-1993728105.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сергей аксенов (политик), владимир путин, республика крым