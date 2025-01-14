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В Крыму больше нет очередей в детские сады, заявил Аксенов - РИА Новости, 14.01.2025
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21:22 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/detsady-1993738107.html
В Крыму больше нет очередей в детские сады, заявил Аксенов
В Крыму больше нет очередей в детские сады, заявил Аксенов - РИА Новости, 14.01.2025
В Крыму больше нет очередей в детские сады, заявил Аксенов
В Крыму полностью отсутствуют очереди в детские сады, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T21:22:00+03:00
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россия
сергей аксенов (политик)
владимир путин
республика крым
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В Крыму полностью отсутствуют очереди в детские сады, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "На сегодня никто из детей очереди в детский сад не ожидает", - сказал Аксенов на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина, посвященном социально-экономическому развитию полуострова. По его словам, в республике построено за последние 11 лет 168 новых детских садов. Аксенов также подчеркнул, что этих показателей удалось достичь благодаря поддержке президента РФ.
https://ria.ru/20250114/naselenie-1993728105.html
россия
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россия, сергей аксенов (политик), владимир путин, республика крым
Россия, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, Республика Крым
В Крыму больше нет очередей в детские сады, заявил Аксенов

Аксенов заявил, что сейчас в Крыму полностью отсутствуют очереди в детские сады

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкРазвивающие игрушки в детском саду
Развивающие игрушки в детском саду - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Развивающие игрушки в детском саду. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В Крыму полностью отсутствуют очереди в детские сады, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«
"На сегодня никто из детей очереди в детский сад не ожидает", - сказал Аксенов на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина, посвященном социально-экономическому развитию полуострова.
По его словам, в республике построено за последние 11 лет 168 новых детских садов.
Аксенов также подчеркнул, что этих показателей удалось достичь благодаря поддержке президента РФ.
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