https://ria.ru/20250114/bpla-1993739876.html

В Липецкой области сбили украинские беспилотники

В Липецкой области сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 14.01.2025

В Липецкой области сбили украинские беспилотники

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и система ПВО работают в Липецкой области, есть информация о сбитых БПЛА, сообщил вечером во вторник губернатор региона... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T21:48:00+03:00

2025-01-14T21:48:00+03:00

2025-01-14T21:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецкая область

игорь артамонов

россия

украина

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ВОРОНЕЖ, 14 янв - РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и система ПВО работают в Липецкой области, есть информация о сбитых БПЛА, сообщил вечером во вторник губернатор региона Игорь Артамонов. "Работают средства подавления и ПВО. Есть информация о сбитых БПЛА. На место направляются оперативные службы", — написал Артамонов в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20250114/bryansk-1993707103.html

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липецкая область, игорь артамонов, россия, украина