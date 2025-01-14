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В Липецкой области сбили украинские беспилотники
В Липецкой области сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 14.01.2025
В Липецкой области сбили украинские беспилотники
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и система ПВО работают в Липецкой области, есть информация о сбитых БПЛА, сообщил вечером во вторник губернатор региона... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T21:48:00+03:00
2025-01-14T21:48:00+03:00
2025-01-14T21:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
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ВОРОНЕЖ, 14 янв - РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и система ПВО работают в Липецкой области, есть информация о сбитых БПЛА, сообщил вечером во вторник губернатор региона Игорь Артамонов. "Работают средства подавления и ПВО. Есть информация о сбитых БПЛА. На место направляются оперативные службы", — написал Артамонов в своём Telegram-канале.
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липецкая область, игорь артамонов, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Россия, Украина
В Липецкой области сбили украинские беспилотники
В Липецкой области работают средства РЭБ и ПВО, есть информация о сбитых БПЛА