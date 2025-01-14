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В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 14.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:41 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/bpla-1993739037.html
В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА
В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 14.01.2025
В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА
Губернатор Игорь Артамонов сообщил об угрозе атаки БПЛА в Липецкой области и призвал жителей пройти в укрытия. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T21:41:00+03:00
2025-01-14T21:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
липецк
игорь артамонов
россия
украина
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ВОРОНЕЖ, 14 янв - РИА Новости. Губернатор Игорь Артамонов сообщил об угрозе атаки БПЛА в Липецкой области и призвал жителей пройти в укрытия. Угроза атаки БПЛА была введена в Липецкой области во вторник, в 21.32 мск. "Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка и Липецкого МО! По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход. Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала "Угроза атаки БПЛА", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.
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липецкая область, липецк, игорь артамонов, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, Россия, Украина
В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА

Губернатор Липецкой области Артамонов сообщил об угрозе атаки БПЛА в регионе

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛипецк
Липецк - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОРОНЕЖ, 14 янв - РИА Новости. Губернатор Игорь Артамонов сообщил об угрозе атаки БПЛА в Липецкой области и призвал жителей пройти в укрытия.
Угроза атаки БПЛА была введена в Липецкой области во вторник, в 21.32 мск.
"Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка и Липецкого МО! По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход. Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала "Угроза атаки БПЛА", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьЛипецкИгорь АртамоновРоссияУкраина
 
 
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