https://ria.ru/20250114/biznes-1993620485.html
Малый бизнес Хабаровского края получил займы на 3,8 млрд рублей за пять лет
Малый бизнес Хабаровского края получил займы на 3,8 млрд рублей за пять лет - РИА Новости, 14.01.2025
Малый бизнес Хабаровского края получил займы на 3,8 млрд рублей за пять лет
Почти 2,3 тысячи предпринимателей Хабаровского края получили помощь от краевого фонда поддержки малого предпринимательства в размере свыше 3,8 миллиарда рублей... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T12:19:00+03:00
2025-01-14T12:19:00+03:00
2025-01-14T12:19:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
корпорация мсп
хабаровский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941813751_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_eeff1ba7c00f8540adedf6c3c8e84cb3.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Почти 2,3 тысячи предпринимателей Хабаровского края получили помощь от краевого фонда поддержки малого предпринимательства в размере свыше 3,8 миллиарда рублей за пять лет, сообщает пресс-служба правительства региона. По словам директора краевого фонда поддержки малого предпринимательства Натальи Шалимовой, в 2024 году предпринимателям было выдано микрозаймов на сумму 572,5 миллиона рублей, а в 2023 году бизнес получил сумму в размере 567,9 миллиона рублей. Так, за пять лет действия национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" поддержку получили почти 2,3 тысячи предпринимателей в размере 3,85 миллиарда рублей. Предприниматели обращаются в Фонд, так как у него присутствуют льготные условия кредитования. В регионе к приоритетным направлениям МСП, развитие которых стимулируется низкой ставкой, относятся социальное, молодежное, женское предпринимательство, IT, обрабатывающие производства, сельхозкооперация, туризм, экспорт, гостиничный бизнес, общепит, самозанятые и другие. С 2025 года "Малое и среднее предпринимательство" – федеральный проект в составе нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Ранее пресс-служба Корпорации МСП сообщила, что организация довела до банков-партнеров лимиты на общую сумму 15 миллиардов рублей по программе "зонтичных" поручительств для малого и среднего бизнеса. Благодаря чему предприниматели смогут получить в первом квартале 2025 года не менее 30 миллиардов рублей кредитов.
https://ria.ru/20250113/tsentr-1993512843.html
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941813751_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ac9f2aa7f7d2b9589af1699589ae4fc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, хабаровский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Хабаровский край
Малый бизнес Хабаровского края получил займы на 3,8 млрд рублей за пять лет
Почти 4 млрд рублей займов выдали малому бизнесу Хабаровского края за пять лет
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Почти 2,3 тысячи предпринимателей Хабаровского края получили помощь от краевого фонда поддержки малого предпринимательства в размере свыше 3,8 миллиарда рублей за пять лет, сообщает пресс-служба правительства региона.
По словам директора краевого фонда поддержки малого предпринимательства Натальи Шалимовой, в 2024 году предпринимателям было выдано микрозаймов на сумму 572,5 миллиона рублей, а в 2023 году бизнес получил сумму в размере 567,9 миллиона рублей. Так, за пять лет действия национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" поддержку получили почти 2,3 тысячи предпринимателей в размере 3,85 миллиарда рублей.
Предприниматели обращаются в Фонд, так как у него присутствуют льготные условия кредитования.
В регионе к приоритетным направлениям МСП, развитие которых стимулируется низкой ставкой, относятся социальное, молодежное, женское предпринимательство, IT, обрабатывающие производства, сельхозкооперация, туризм, экспорт, гостиничный бизнес, общепит, самозанятые и другие.
С 2025 года "Малое и среднее предпринимательство" – федеральный проект в составе нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Ранее пресс-служба Корпорации МСП сообщила, что организация довела до банков-партнеров лимиты на общую сумму 15 миллиардов рублей по программе "зонтичных" поручительств для малого и среднего бизнеса. Благодаря чему предприниматели смогут получить в первом квартале 2025 года не менее 30 миллиардов рублей кредитов.