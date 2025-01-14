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Малый бизнес Хабаровского края получил займы на 3,8 млрд рублей за пять лет - РИА Новости, 14.01.2025
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Твой бизнес
 
12:19 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/biznes-1993620485.html
Малый бизнес Хабаровского края получил займы на 3,8 млрд рублей за пять лет
Малый бизнес Хабаровского края получил займы на 3,8 млрд рублей за пять лет - РИА Новости, 14.01.2025
Малый бизнес Хабаровского края получил займы на 3,8 млрд рублей за пять лет
Почти 2,3 тысячи предпринимателей Хабаровского края получили помощь от краевого фонда поддержки малого предпринимательства в размере свыше 3,8 миллиарда рублей... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T12:19:00+03:00
2025-01-14T12:19:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Почти 2,3 тысячи предпринимателей Хабаровского края получили помощь от краевого фонда поддержки малого предпринимательства в размере свыше 3,8 миллиарда рублей за пять лет, сообщает пресс-служба правительства региона. По словам директора краевого фонда поддержки малого предпринимательства Натальи Шалимовой, в 2024 году предпринимателям было выдано микрозаймов на сумму 572,5 миллиона рублей, а в 2023 году бизнес получил сумму в размере 567,9 миллиона рублей. Так, за пять лет действия национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" поддержку получили почти 2,3 тысячи предпринимателей в размере 3,85 миллиарда рублей. Предприниматели обращаются в Фонд, так как у него присутствуют льготные условия кредитования. В регионе к приоритетным направлениям МСП, развитие которых стимулируется низкой ставкой, относятся социальное, молодежное, женское предпринимательство, IT, обрабатывающие производства, сельхозкооперация, туризм, экспорт, гостиничный бизнес, общепит, самозанятые и другие. С 2025 года "Малое и среднее предпринимательство" – федеральный проект в составе нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Ранее пресс-служба Корпорации МСП сообщила, что организация довела до банков-партнеров лимиты на общую сумму 15 миллиардов рублей по программе "зонтичных" поручительств для малого и среднего бизнеса. Благодаря чему предприниматели смогут получить в первом квартале 2025 года не менее 30 миллиардов рублей кредитов.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, хабаровский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Хабаровский край
Малый бизнес Хабаровского края получил займы на 3,8 млрд рублей за пять лет

Почти 4 млрд рублей займов выдали малому бизнесу Хабаровского края за пять лет

© iStock.com / Mahmud013Бизнесмен считает на калькуляторе
Бизнесмен считает на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© iStock.com / Mahmud013
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Почти 2,3 тысячи предпринимателей Хабаровского края получили помощь от краевого фонда поддержки малого предпринимательства в размере свыше 3,8 миллиарда рублей за пять лет, сообщает пресс-служба правительства региона.
По словам директора краевого фонда поддержки малого предпринимательства Натальи Шалимовой, в 2024 году предпринимателям было выдано микрозаймов на сумму 572,5 миллиона рублей, а в 2023 году бизнес получил сумму в размере 567,9 миллиона рублей. Так, за пять лет действия национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" поддержку получили почти 2,3 тысячи предпринимателей в размере 3,85 миллиарда рублей.
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Владимирский центр "Мой бизнес" оказал услуги 9470 предпринимателям за год
Вчера, 17:19
Предприниматели обращаются в Фонд, так как у него присутствуют льготные условия кредитования.
В регионе к приоритетным направлениям МСП, развитие которых стимулируется низкой ставкой, относятся социальное, молодежное, женское предпринимательство, IT, обрабатывающие производства, сельхозкооперация, туризм, экспорт, гостиничный бизнес, общепит, самозанятые и другие.
С 2025 года "Малое и среднее предпринимательство" – федеральный проект в составе нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Ранее пресс-служба Корпорации МСП сообщила, что организация довела до банков-партнеров лимиты на общую сумму 15 миллиардов рублей по программе "зонтичных" поручительств для малого и среднего бизнеса. Благодаря чему предприниматели смогут получить в первом квартале 2025 года не менее 30 миллиардов рублей кредитов.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаКорпорация МСПХабаровский край
 
 
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