https://ria.ru/20250114/belousov-1993686599.html

Белоусов поздравил бойцов с освобождением Тернов в ДНР

Белоусов поздравил бойцов с освобождением Тернов в ДНР - РИА Новости, 14.01.2025

Белоусов поздравил бойцов с освобождением Тернов в ДНР

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии с РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T16:06:00+03:00

2025-01-14T16:06:00+03:00

2025-01-14T16:06:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии с освобождением от врага населенного пункта Терны в ДНР, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ. "Личный состав 144-й мотострелковой дивизии с честью решает задачи на самых ответственных направлениях и образцово выполняет воинский долг по защите народа и нашей земли от неонацистов. Ваши подвиги, вписанные в историю соединения, продолжают ее славные страницы боевого пути", - сказано в поздравительной телеграмме министра обороны РФ. "В ходе специальной военной операции за беспримерное мужество, героизм и самоотверженность более 9 тысяч военнослужащих дивизии награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия, а шесть из них удостоены высокого звания Героя Российской Федерации", - отметил Белоусов. Он поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и присяге, а также выразил уверенность, что они с честью продолжат выполнять свой воинский долг, приближая победу.

https://ria.ru/20250114/vsu-1993662440.html

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россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, украина, вооруженные силы рф