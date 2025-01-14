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Белоусов поздравил бойцов с освобождением Тернов в ДНР - РИА Новости, 14.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:06 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/belousov-1993686599.html
Белоусов поздравил бойцов с освобождением Тернов в ДНР
Белоусов поздравил бойцов с освобождением Тернов в ДНР - РИА Новости, 14.01.2025
Белоусов поздравил бойцов с освобождением Тернов в ДНР
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии с РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T16:06:00+03:00
2025-01-14T16:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
андрей белоусов
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии с освобождением от врага населенного пункта Терны в ДНР, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ. "Личный состав 144-й мотострелковой дивизии с честью решает задачи на самых ответственных направлениях и образцово выполняет воинский долг по защите народа и нашей земли от неонацистов. Ваши подвиги, вписанные в историю соединения, продолжают ее славные страницы боевого пути", - сказано в поздравительной телеграмме министра обороны РФ. "В ходе специальной военной операции за беспримерное мужество, героизм и самоотверженность более 9 тысяч военнослужащих дивизии награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия, а шесть из них удостоены высокого звания Героя Российской Федерации", - отметил Белоусов. Он поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и присяге, а также выразил уверенность, что они с честью продолжат выполнять свой воинский долг, приближая победу.
https://ria.ru/20250114/vsu-1993662440.html
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россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов, Украина, Вооруженные силы РФ
Белоусов поздравил бойцов с освобождением Тернов в ДНР

Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Тернов в ДНР

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк Андрей Белоусов
 Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии с освобождением от врага населенного пункта Терны в ДНР, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
"Личный состав 144-й мотострелковой дивизии с честью решает задачи на самых ответственных направлениях и образцово выполняет воинский долг по защите народа и нашей земли от неонацистов. Ваши подвиги, вписанные в историю соединения, продолжают ее славные страницы боевого пути", - сказано в поздравительной телеграмме министра обороны РФ.
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"В ходе специальной военной операции за беспримерное мужество, героизм и самоотверженность более 9 тысяч военнослужащих дивизии награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия, а шесть из них удостоены высокого звания Героя Российской Федерации", - отметил Белоусов.
Он поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и присяге, а также выразил уверенность, что они с честью продолжат выполнять свой воинский долг, приближая победу.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаАндрей БелоусовУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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