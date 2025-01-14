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Дни Пензенской области в Белоруссии пройдут в апреле
Дни Пензенской области в Белоруссии пройдут в апреле - РИА Новости, 14.01.2025
Дни Пензенской области в Белоруссии пройдут в апреле
Дни Пензенской области в Белоруссии планируется провести в апреле в Минске, Бресте и Могилеве, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:51:00+03:00
2025-01-14T14:51:00+03:00
2025-01-14T14:51:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
пензенская область
белоруссия
минск
олег мельниченко
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САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Дни Пензенской области в Белоруссии планируется провести в апреле в Минске, Бресте и Могилеве, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "На первом в этом году заседании регионального правительства поручил начать подготовку к организации Дней Пензенской области в республике Беларусь. Планируем провести их в апреле в Минске, Бресте и Могилеве. Значительную поддержку при взаимодействии с белорусскими регионами и реализации совместных проектов в сельском хозяйстве, жилищно-коммунальной отрасли, сферах культуры и образования нам оказывает президент республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Мы встречаемся с ним ежегодно", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241230/mezentsev-1992113755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пензенская область, белоруссия, минск, олег мельниченко
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Пензенская область, Белоруссия, Минск, Олег Мельниченко
Дни Пензенской области в Белоруссии пройдут в апреле
Дни Пензенской области планируется провести в апреле в Минске, Бресте и Могилеве