https://ria.ru/20250114/belorussiya-1993666809.html

Дни Пензенской области в Белоруссии пройдут в апреле

Дни Пензенской области в Белоруссии пройдут в апреле - РИА Новости, 14.01.2025

Дни Пензенской области в Белоруссии пройдут в апреле

Дни Пензенской области в Белоруссии планируется провести в апреле в Минске, Бресте и Могилеве, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T14:51:00+03:00

2025-01-14T14:51:00+03:00

2025-01-14T14:51:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

пензенская область

белоруссия

минск

олег мельниченко

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САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Дни Пензенской области в Белоруссии планируется провести в апреле в Минске, Бресте и Могилеве, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "На первом в этом году заседании регионального правительства поручил начать подготовку к организации Дней Пензенской области в республике Беларусь. Планируем провести их в апреле в Минске, Бресте и Могилеве. Значительную поддержку при взаимодействии с белорусскими регионами и реализации совместных проектов в сельском хозяйстве, жилищно-коммунальной отрасли, сферах культуры и образования нам оказывает президент республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Мы встречаемся с ним ежегодно", - написал Мельниченко в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241230/mezentsev-1992113755.html

пензенская область

белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пензенская область, белоруссия, минск, олег мельниченко