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Дни Пензенской области в Белоруссии пройдут в апреле - РИА Новости, 14.01.2025
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14:51 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/belorussiya-1993666809.html
Дни Пензенской области в Белоруссии пройдут в апреле
Дни Пензенской области в Белоруссии пройдут в апреле - РИА Новости, 14.01.2025
Дни Пензенской области в Белоруссии пройдут в апреле
Дни Пензенской области в Белоруссии планируется провести в апреле в Минске, Бресте и Могилеве, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:51:00+03:00
2025-01-14T14:51:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
пензенская область
белоруссия
минск
олег мельниченко
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САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Дни Пензенской области в Белоруссии планируется провести в апреле в Минске, Бресте и Могилеве, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "На первом в этом году заседании регионального правительства поручил начать подготовку к организации Дней Пензенской области в республике Беларусь. Планируем провести их в апреле в Минске, Бресте и Могилеве. Значительную поддержку при взаимодействии с белорусскими регионами и реализации совместных проектов в сельском хозяйстве, жилищно-коммунальной отрасли, сферах культуры и образования нам оказывает президент республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Мы встречаемся с ним ежегодно", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241230/mezentsev-1992113755.html
пензенская область
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пензенская область, белоруссия, минск, олег мельниченко
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Пензенская область, Белоруссия, Минск, Олег Мельниченко
Дни Пензенской области в Белоруссии пройдут в апреле

Дни Пензенской области планируется провести в апреле в Минске, Бресте и Могилеве

© Фото : Правительство Пензенской областиГубернатор Пензенской области Олег Мельниченко
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Фото : Правительство Пензенской области
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко
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САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Дни Пензенской области в Белоруссии планируется провести в апреле в Минске, Бресте и Могилеве, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"На первом в этом году заседании регионального правительства поручил начать подготовку к организации Дней Пензенской области в республике Беларусь. Планируем провести их в апреле в Минске, Бресте и Могилеве. Значительную поддержку при взаимодействии с белорусскими регионами и реализации совместных проектов в сельском хозяйстве, жилищно-коммунальной отрасли, сферах культуры и образования нам оказывает президент республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Мы встречаемся с ним ежегодно", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииПензенская областьБелоруссияМинскОлег Мельниченко
 
 
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