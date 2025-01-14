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Байден назвал атомные авианосцы ВМС в честь бывших президентов - РИА Новости, 14.01.2025
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03:36 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/bajden-1993567195.html
Байден назвал атомные авианосцы ВМС в честь бывших президентов
Байден назвал атомные авианосцы ВМС в честь бывших президентов - РИА Новости, 14.01.2025
Байден назвал атомные авианосцы ВМС в честь бывших президентов
Действующий президент США Джо Байден заявил, что дал имена будущим атомным авианосцам типа "Джеральд Р. Форд" Военно-морских сил (ВМС) США в честь бывших... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T03:36:00+03:00
2025-01-14T03:36:00+03:00
в мире
сша
джо байден
билл клинтон
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден заявил, что дал имена будущим атомным авианосцам типа "Джеральд Р. Форд" Военно-морских сил (ВМС) США в честь бывших президентов Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего. "Я с гордостью сообщаю, что следующие два атомных авианосца класса "Джеральд Р. Форд" будут названы в честь двух бывших президентов: Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего", - говорится в его заявлении. Байден добавил, что лично сообщил об этом бывшим президентам, которые, по его словам, "были глубоко тронуты" данным решением. "Будущие USS William (Уильям - полная версия имени Билл - ред.) J. Clinton (CVN 82) и USS George W. Bush (CVN 83) начнут строиться в ближайшие годы. После завершения они войдут в состав самого способного, гибкого и профессионального флота", - уточнил Байден. Клинтон - демократ, однопартиец Байдена. Он был президентом США два срока, с 1993 по 2001 годы. Буш-младший - представитель Республиканской партии, сын 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. Он также был президентом США два срока, с 2001 по 2009 годы.
https://ria.ru/20250113/bajden-1993556622.html
https://ria.ru/20250112/amerika-1993387386.html
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в мире, сша, джо байден, билл клинтон, джордж буш (младший)
В мире, США, Джо Байден, Билл Клинтон, Джордж Буш (младший)
Байден назвал атомные авианосцы ВМС в честь бывших президентов

Байден назвал атомные авианосцы ВМС в честь бывших президентов Буша и Клинтона

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден заявил, что дал имена будущим атомным авианосцам типа "Джеральд Р. Форд" Военно-морских сил (ВМС) США в честь бывших президентов Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего.
"Я с гордостью сообщаю, что следующие два атомных авианосца класса "Джеральд Р. Форд" будут названы в честь двух бывших президентов: Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего", - говорится в его заявлении.
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Байден добавил, что лично сообщил об этом бывшим президентам, которые, по его словам, "были глубоко тронуты" данным решением.
"Будущие USS William (Уильям - полная версия имени Билл - ред.) J. Clinton (CVN 82) и USS George W. Bush (CVN 83) начнут строиться в ближайшие годы. После завершения они войдут в состав самого способного, гибкого и профессионального флота", - уточнил Байден.
Клинтон - демократ, однопартиец Байдена. Он был президентом США два срока, с 1993 по 2001 годы. Буш-младший - представитель Республиканской партии, сын 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. Он также был президентом США два срока, с 2001 по 2009 годы.
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