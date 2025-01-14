https://ria.ru/20250114/bajden-1993567195.html

Байден назвал атомные авианосцы ВМС в честь бывших президентов

Байден назвал атомные авианосцы ВМС в честь бывших президентов - РИА Новости, 14.01.2025

Байден назвал атомные авианосцы ВМС в честь бывших президентов

Действующий президент США Джо Байден заявил, что дал имена будущим атомным авианосцам типа "Джеральд Р. Форд" Военно-морских сил (ВМС) США в честь бывших... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T03:36:00+03:00

2025-01-14T03:36:00+03:00

2025-01-14T03:36:00+03:00

в мире

сша

джо байден

билл клинтон

джордж буш (младший)

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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден заявил, что дал имена будущим атомным авианосцам типа "Джеральд Р. Форд" Военно-морских сил (ВМС) США в честь бывших президентов Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего. "Я с гордостью сообщаю, что следующие два атомных авианосца класса "Джеральд Р. Форд" будут названы в честь двух бывших президентов: Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего", - говорится в его заявлении. Байден добавил, что лично сообщил об этом бывшим президентам, которые, по его словам, "были глубоко тронуты" данным решением. "Будущие USS William (Уильям - полная версия имени Билл - ред.) J. Clinton (CVN 82) и USS George W. Bush (CVN 83) начнут строиться в ближайшие годы. После завершения они войдут в состав самого способного, гибкого и профессионального флота", - уточнил Байден. Клинтон - демократ, однопартиец Байдена. Он был президентом США два срока, с 1993 по 2001 годы. Буш-младший - представитель Республиканской партии, сын 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. Он также был президентом США два срока, с 2001 по 2009 годы.

https://ria.ru/20250113/bajden-1993556622.html

https://ria.ru/20250112/amerika-1993387386.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, джо байден, билл клинтон, джордж буш (младший)