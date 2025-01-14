https://ria.ru/20250114/avstraliya-1993729868.html

В Австралии закрыли пляжи из-за странных шаров

В Австралии закрыли пляжи из-за странных шаров - РИА Новости, 14.01.2025

В Австралии закрыли пляжи из-за странных шаров

В Австралии девять пляжей были закрыты после того, как вдоль берега обнаружили бело-серый шарообразный мусор, сообщается в заявлении на сайте Совета Северных... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T20:00:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Австралии девять пляжей были закрыты после того, как вдоль берега обнаружили бело-серый шарообразный мусор, сообщается в заявлении на сайте Совета Северных пляжей."На сегодняшний день большинство идентифицированных образцов размером с небольшой шарик", — говорится в публикации.В данный момент соответствующие ведомства занимаются инспекцией и очисткой пляжей.Ранее городской совет пригорода Сиднея Рэндвика закрывал местный пляж Куджи из-за черных шаров неизвестного происхождения. В городском совете Рэндвика пока не смогли определить происхождение и материал шаров. Предполагается, что это могут быть так называемые смоляные шары, которые образуются при контакте нефти, воды и мусора, что происходит при разливе нефти или ее просачивании в воду. Специалисты по охране окружающей среды городского совета собрали образцы для анализов.По данным Reuters, в октябре прошлого года несколько пляжей, включая знаменитый Бонди, расположенный к востоку от центра Сиднея, были закрыты после того, как на берегах появились тысячи черных шаров. Позже расследование показало, что они образованы из жирных кислот, химических веществ, аналогичных тем, которые содержатся в косметике и чистящих средствах, а также волос, пищевых отходов и других материалов, связанных со сточными водами.

https://ria.ru/20241016/plyazh-1978257993.html

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в мире, австралия, сидней