В Австралии закрыли пляжи из-за странных шаров
В Сиднее повторно закрыли пляжи из-за мусора в виде бело-серых шаров
© Фото : Городской совет пригорода Сиднея Рэндвика Черные шары неизвестного происхождения на пляже Куджи в Австралии
Черные шары неизвестного происхождения на пляже Куджи в Австралии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Австралии девять пляжей были закрыты после того, как вдоль берега обнаружили бело-серый шарообразный мусор, сообщается в заявлении на сайте Совета Северных пляжей.
"На сегодняшний день большинство идентифицированных образцов размером с небольшой шарик", — говорится в публикации.
В Авcтралии закрыли пляж из-за таинственных черных шаров
16 октября 2024, 06:36
В данный момент соответствующие ведомства занимаются инспекцией и очисткой пляжей.
Ранее городской совет пригорода Сиднея Рэндвика закрывал местный пляж Куджи из-за черных шаров неизвестного происхождения. В городском совете Рэндвика пока не смогли определить происхождение и материал шаров. Предполагается, что это могут быть так называемые смоляные шары, которые образуются при контакте нефти, воды и мусора, что происходит при разливе нефти или ее просачивании в воду. Специалисты по охране окружающей среды городского совета собрали образцы для анализов.
По данным Reuters, в октябре прошлого года несколько пляжей, включая знаменитый Бонди, расположенный к востоку от центра Сиднея, были закрыты после того, как на берегах появились тысячи черных шаров. Позже расследование показало, что они образованы из жирных кислот, химических веществ, аналогичных тем, которые содержатся в косметике и чистящих средствах, а также волос, пищевых отходов и других материалов, связанных со сточными водами.