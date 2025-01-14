https://ria.ru/20250114/armeniya-1993610221.html

Песков рассказал об отношениях России с Арменией

Песков рассказал об отношениях России с Арменией - РИА Новости, 14.01.2025

Песков рассказал об отношениях России с Арменией

Россия дорожит отношениями с Арменией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T11:43:00+03:00

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2025-01-14T11:43:00+03:00

россия

армения

сша

энтони блинкен

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия дорожит отношениями с Арменией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян сообщила, что во вторник в Вашингтоне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве между двумя странами. В июне 2024 года по итогам заседания армянско-американского стратегического диалога правительства двух стран приняли совместное заявление о намерении повысить двусторонний стратегический диалог до уровня стратегического партнерства."У нас свои двусторонние отношения с Арменией. Мы дорожим этими отношениями. Мы намерены их развивать и дальше", - сказал Песков, комментируя подписание документа между США и Арменией.

https://ria.ru/20250113/armeniya-1993467535.html

россия

армения

сша

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2025

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россия, армения, сша, энтони блинкен, дмитрий песков