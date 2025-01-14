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Песков рассказал об отношениях России с Арменией - РИА Новости, 14.01.2025
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11:43 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/armeniya-1993610221.html
Песков рассказал об отношениях России с Арменией
Песков рассказал об отношениях России с Арменией - РИА Новости, 14.01.2025
Песков рассказал об отношениях России с Арменией
Россия дорожит отношениями с Арменией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.01.2025
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россия
армения
сша
энтони блинкен
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия дорожит отношениями с Арменией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян сообщила, что во вторник в Вашингтоне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве между двумя странами. В июне 2024 года по итогам заседания армянско-американского стратегического диалога правительства двух стран приняли совместное заявление о намерении повысить двусторонний стратегический диалог до уровня стратегического партнерства."У нас свои двусторонние отношения с Арменией. Мы дорожим этими отношениями. Мы намерены их развивать и дальше", - сказал Песков, комментируя подписание документа между США и Арменией.
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россия, армения, сша, энтони блинкен, дмитрий песков
Россия, Армения, США, Энтони Блинкен, Дмитрий Песков
Песков рассказал об отношениях России с Арменией

Песков заявил, что Россия дорожит отношениями с Арменией

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия дорожит отношениями с Арменией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян сообщила, что во вторник в Вашингтоне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве между двумя странами. В июне 2024 года по итогам заседания армянско-американского стратегического диалога правительства двух стран приняли совместное заявление о намерении повысить двусторонний стратегический диалог до уровня стратегического партнерства.
"У нас свои двусторонние отношения с Арменией. Мы дорожим этими отношениями. Мы намерены их развивать и дальше", - сказал Песков, комментируя подписание документа между США и Арменией.
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Вчера, 13:55
 
РоссияАрменияСШАЭнтони БлинкенДмитрий Песков
 
 
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