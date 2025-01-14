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Анохин рассказал, кто чаще приезжал в Смоленскую область на Новый год - РИА Новости, 14.01.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
18:58 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/anokhin-1993716801.html
Анохин рассказал, кто чаще приезжал в Смоленскую область на Новый год
Анохин рассказал, кто чаще приезжал в Смоленскую область на Новый год - РИА Новости, 14.01.2025
Анохин рассказал, кто чаще приезжал в Смоленскую область на Новый год
Туристы из Московского региона, Санкт-Петербурга и Беларуси чаще всего приезжали в Смоленскую область на новогодние праздники, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T18:58:00+03:00
2025-01-14T18:58:00+03:00
смоленская область
смоленская область
санкт-петербург
белоруссия
василий анохин
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Туристы из Московского региона, Санкт-Петербурга и Беларуси чаще всего приезжали в Смоленскую область на новогодние праздники, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он уточнил, что эту информацию предоставили специалисты из регионального Центра развития туризма. "На первом месте – Москва и Московская область, второе место занял Санкт-Петербург, а третье – наши добрые соседи из Республики Беларусь. Кроме того, к нам заглянули путешественники из Твери, Калининграда, Архангельска, Брянска, Курска, Пензы, Ижевска, Иркутска, Хабаровска и многих других уголков нашей страны", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Губернатор добавил, что в регион чаще всего приезжали семьи с детьми, пары пенсионного возраста и молодежные компании. В среднем, каждый гость провел в Смоленской области от двух до четырех дней. "Туристы из Беларуси особенно активно участвовали в организованных турах. А вот наши информационные центры в "Лопатинском саду" и музее-заповеднике "Гнездово" приняли более 2500 посетителей за эти дни. Но настоящим хитом сезона стал архитектурный комплекс "Теремок", который посетили почти 8500 человек!" - добавил губернатор. Он дополнил, что также в топ-5 самых популярных мест вошли: Художественная галерея, Исторический музей, музей "Смоленщина в годы Великой Отечественной войны" и Усадьба Михаила Глинки в Новоспасском.
https://ria.ru/20250114/anokhin-1993696446.html
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смоленская область, санкт-петербург, белоруссия, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Санкт-Петербург, Белоруссия, Василий Анохин
Анохин рассказал, кто чаще приезжал в Смоленскую область на Новый год

Губернатор Анохин рассказал, кто чаще приезжал в Смоленскую область на Новый год

© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Туристы из Московского региона, Санкт-Петербурга и Беларуси чаще всего приезжали в Смоленскую область на новогодние праздники, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он уточнил, что эту информацию предоставили специалисты из регионального Центра развития туризма.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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"На первом месте – Москва и Московская область, второе место занял Санкт-Петербург, а третье – наши добрые соседи из Республики Беларусь. Кроме того, к нам заглянули путешественники из Твери, Калининграда, Архангельска, Брянска, Курска, Пензы, Ижевска, Иркутска, Хабаровска и многих других уголков нашей страны", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Губернатор добавил, что в регион чаще всего приезжали семьи с детьми, пары пенсионного возраста и молодежные компании. В среднем, каждый гость провел в Смоленской области от двух до четырех дней.
"Туристы из Беларуси особенно активно участвовали в организованных турах. А вот наши информационные центры в "Лопатинском саду" и музее-заповеднике "Гнездово" приняли более 2500 посетителей за эти дни. Но настоящим хитом сезона стал архитектурный комплекс "Теремок", который посетили почти 8500 человек!" - добавил губернатор.
Он дополнил, что также в топ-5 самых популярных мест вошли: Художественная галерея, Исторический музей, музей "Смоленщина в годы Великой Отечественной войны" и Усадьба Михаила Глинки в Новоспасском.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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Смоленская областьСмоленская областьСанкт-ПетербургБелоруссияВасилий Анохин
 
 
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