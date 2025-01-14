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Против Амбарцумяна возбудили дело по хищению средств на ГОЗ - РИА Новости, 14.01.2025
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13:17 14.01.2025 (обновлено: 13:20 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/ambartsumyan-1993638922.html
Против Амбарцумяна возбудили дело по хищению средств на ГОЗ
Против Амбарцумяна возбудили дело по хищению средств на ГОЗ - РИА Новости, 14.01.2025
Против Амбарцумяна возбудили дело по хищению средств на ГОЗ
Уголовное дело возбуждено против бизнесмена Армена Амбарцумяна, похитившего миллионы рублей на гособоронзаказе по ремонту объектов Балтийского флота, сообщили... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:17:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против бизнесмена Армена Амбарцумяна, похитившего миллионы рублей на гособоронзаказе по ремонту объектов Балтийского флота, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного военного следственного управления СК России."Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя Армена Амбарцумяна, подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.По данным следствия, в июне 2022 года при исполнении гособоронзаказа по ремонту объектов теплового хозяйства Минобороны России были заключены госконтракты с ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны РФ на выполнение работ на объектах Балтийского флота в сумму более 215 миллионов рублей. Отмечается, что в качестве субподрядчика к выполнению этих работ привлекался Амбарцумян."В 2022 году Амбарцумян при реализации вышеуказанных государственных контрактов путем подлога документов о якобы выполненных работах совершил многомиллионное хищение бюджетных денежных средств. На всю сумму причиненного государству ущерба приняты обеспечительные меры в виде ареста имущества Амбарцумяна", - добавляется в сообщении.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Против Амбарцумяна возбудили дело по хищению средств на ГОЗ

Против Амбарцумяна возбудили уголовное дело по хищению средств на ГОЗ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против бизнесмена Армена Амбарцумяна, похитившего миллионы рублей на гособоронзаказе по ремонту объектов Балтийского флота, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного военного следственного управления СК России.
"Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя Армена Амбарцумяна, подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в июне 2022 года при исполнении гособоронзаказа по ремонту объектов теплового хозяйства Минобороны России были заключены госконтракты с ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны РФ на выполнение работ на объектах Балтийского флота в сумму более 215 миллионов рублей. Отмечается, что в качестве субподрядчика к выполнению этих работ привлекался Амбарцумян.
"В 2022 году Амбарцумян при реализации вышеуказанных государственных контрактов путем подлога документов о якобы выполненных работах совершил многомиллионное хищение бюджетных денежных средств. На всю сумму причиненного государству ущерба приняты обеспечительные меры в виде ареста имущества Амбарцумяна", - добавляется в сообщении.
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