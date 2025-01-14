https://ria.ru/20250114/ambartsumyan-1993638922.html

Против Амбарцумяна возбудили дело по хищению средств на ГОЗ

Против Амбарцумяна возбудили дело по хищению средств на ГОЗ - РИА Новости, 14.01.2025

Против Амбарцумяна возбудили дело по хищению средств на ГОЗ

Уголовное дело возбуждено против бизнесмена Армена Амбарцумяна, похитившего миллионы рублей на гособоронзаказе по ремонту объектов Балтийского флота, сообщили... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T13:17:00+03:00

2025-01-14T13:17:00+03:00

2025-01-14T13:20:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против бизнесмена Армена Амбарцумяна, похитившего миллионы рублей на гособоронзаказе по ремонту объектов Балтийского флота, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного военного следственного управления СК России."Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя Армена Амбарцумяна, подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.По данным следствия, в июне 2022 года при исполнении гособоронзаказа по ремонту объектов теплового хозяйства Минобороны России были заключены госконтракты с ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны РФ на выполнение работ на объектах Балтийского флота в сумму более 215 миллионов рублей. Отмечается, что в качестве субподрядчика к выполнению этих работ привлекался Амбарцумян."В 2022 году Амбарцумян при реализации вышеуказанных государственных контрактов путем подлога документов о якобы выполненных работах совершил многомиллионное хищение бюджетных денежных средств. На всю сумму причиненного государству ущерба приняты обеспечительные меры в виде ареста имущества Амбарцумяна", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241015/vzyatki-1978205899.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия