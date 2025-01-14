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Лавров призвал не нагнетать истерию по поводу причин крушения AZAL - РИА Новости, 14.01.2025
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13:57 14.01.2025 (обновлено: 14:37 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/aktau-1993649949.html
Лавров призвал не нагнетать истерию по поводу причин крушения AZAL
Лавров призвал не нагнетать истерию по поводу причин крушения AZAL - РИА Новости, 14.01.2025
Лавров призвал не нагнетать истерию по поводу причин крушения AZAL
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не нагнетать истерию о причинах крушения самолета AZAL у Актау и не использовать сведения, которые не... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:57:00+03:00
2025-01-14T14:37:00+03:00
сергей лавров
в мире
россия
актау
баку
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не нагнетать истерию о причинах крушения самолета AZAL у Актау и не использовать сведения, которые не подтверждаются информацией с черных ящиков."Их содержимое уже дало немало интересной информации, содержание которой лишний раз убеждает, что нужно дождаться полноценного расследования и не нагнетать в медийном пространстве атмосферу, используя сведения, которые по большом у счету не подтверждаются информацией с черных ящиков", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
https://ria.ru/20241228/azal-1991886597.html
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сергей лавров, в мире, россия, актау, баку, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сергей Лавров, В мире, Россия, Актау, Баку, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Лавров призвал не нагнетать истерию по поводу причин крушения AZAL

Лавров призвал не нагнетать истерию по поводу причин крушения AZAL в Актау

© МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкНа месте авиакатастрофы в Актау
На месте авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
На месте авиакатастрофы в Актау
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не нагнетать истерию о причинах крушения самолета AZAL у Актау и не использовать сведения, которые не подтверждаются информацией с черных ящиков.
"Их содержимое уже дало немало интересной информации, содержание которой лишний раз убеждает, что нужно дождаться полноценного расследования и не нагнетать в медийном пространстве атмосферу, используя сведения, которые по большом у счету не подтверждаются информацией с черных ящиков", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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Сергей ЛавровВ миреРоссияАктауБакуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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