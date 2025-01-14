https://ria.ru/20250114/aktau-1993649949.html

Лавров призвал не нагнетать истерию по поводу причин крушения AZAL

Лавров призвал не нагнетать истерию по поводу причин крушения AZAL - РИА Новости, 14.01.2025

Лавров призвал не нагнетать истерию по поводу причин крушения AZAL

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не нагнетать истерию о причинах крушения самолета AZAL у Актау и не использовать сведения, которые не... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T13:57:00+03:00

2025-01-14T13:57:00+03:00

2025-01-14T14:37:00+03:00

сергей лавров

в мире

россия

актау

баку

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не нагнетать истерию о причинах крушения самолета AZAL у Актау и не использовать сведения, которые не подтверждаются информацией с черных ящиков."Их содержимое уже дало немало интересной информации, содержание которой лишний раз убеждает, что нужно дождаться полноценного расследования и не нагнетать в медийном пространстве атмосферу, используя сведения, которые по большом у счету не подтверждаются информацией с черных ящиков", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://ria.ru/20241228/azal-1991886597.html

россия

актау

баку

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сергей лавров, в мире, россия, актау, баку, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)