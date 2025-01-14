https://ria.ru/20250114/aeroport-1993591719.html

Пострадавший при нападении в аэропорту Красноярска находится в реанимации

Пострадавший при нападении в аэропорту Красноярска находится в реанимации - РИА Новости, 14.01.2025

Пострадавший при нападении в аэропорту Красноярска находится в реанимации

Пострадавший после нападения на него гражданином Узбекистана в аэропорту Красноярска находится в реанимации, состояние стабильное, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T09:57:00+03:00

2025-01-14T09:57:00+03:00

2025-01-14T09:57:00+03:00

происшествия

россия

узбекистан

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 14 янв – РИА Новости. Пострадавший после нападения на него гражданином Узбекистана в аэропорту Красноярска находится в реанимации, состояние стабильное, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. "Пострадавший госпитализирован в больницу, находится в реанимации, состояние врачи оценивают как стабильное. Получил весь объем необходимой медицинской помощи, продолжает лечение", - сказал собеседник. В понедельник управление на транспорте МВД РФ по СФО сообщало, что на первом этаже аэровокзального комплекса 40-летний мужчина внезапно нанес несколько ударов ножом 39-летнему потерпевшему. Напавшего задержали двое очевидцев и прибывшие полицейские, пострадавший был доставлен в медучреждение. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России позже сообщили о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство. РИА Новости в управлении на транспорте МВД РФ по СФО сообщали, что мужчина, напавший с ножом на человека, оказался 40-летним уроженцем Узбекистана, причину поступка он объяснить не смог, уточнив, что нож он схватил в одном из кафе терминала. На кадрах допроса, опубликованных в Telegram-канале транспортной полиции Сибири во вторник, мужчина рассказал, что прибыл в регион за два дня до происшествия, чтобы улететь домой. В момент нападения он был пьян.

https://ria.ru/20250110/lyubertsy-1993196612.html

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узбекистан

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происшествия, россия, узбекистан, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)