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Пострадавший при нападении в аэропорту Красноярска находится в реанимации
Пострадавший при нападении в аэропорту Красноярска находится в реанимации - РИА Новости, 14.01.2025
Пострадавший при нападении в аэропорту Красноярска находится в реанимации
Пострадавший после нападения на него гражданином Узбекистана в аэропорту Красноярска находится в реанимации, состояние стабильное, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T09:57:00+03:00
2025-01-14T09:57:00+03:00
2025-01-14T09:57:00+03:00
происшествия
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узбекистан
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 14 янв – РИА Новости. Пострадавший после нападения на него гражданином Узбекистана в аэропорту Красноярска находится в реанимации, состояние стабильное, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. "Пострадавший госпитализирован в больницу, находится в реанимации, состояние врачи оценивают как стабильное. Получил весь объем необходимой медицинской помощи, продолжает лечение", - сказал собеседник. В понедельник управление на транспорте МВД РФ по СФО сообщало, что на первом этаже аэровокзального комплекса 40-летний мужчина внезапно нанес несколько ударов ножом 39-летнему потерпевшему. Напавшего задержали двое очевидцев и прибывшие полицейские, пострадавший был доставлен в медучреждение. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России позже сообщили о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство. РИА Новости в управлении на транспорте МВД РФ по СФО сообщали, что мужчина, напавший с ножом на человека, оказался 40-летним уроженцем Узбекистана, причину поступка он объяснить не смог, уточнив, что нож он схватил в одном из кафе терминала. На кадрах допроса, опубликованных в Telegram-канале транспортной полиции Сибири во вторник, мужчина рассказал, что прибыл в регион за два дня до происшествия, чтобы улететь домой. В момент нападения он был пьян.
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происшествия, россия, узбекистан, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Узбекистан, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
Пострадавший при нападении в аэропорту Красноярска находится в реанимации
Минздрав: пострадавший в аэропорту Красноярска находится в реанимации