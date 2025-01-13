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Захарова назвала главную миссию российских журналистов - РИА Новости, 13.01.2025
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14:28 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/zhurnalist-1993472767.html
Захарова назвала главную миссию российских журналистов
Захарова назвала главную миссию российских журналистов - РИА Новости, 13.01.2025
Захарова назвала главную миссию российских журналистов
На российских журналистов возложена важнейшая миссия – противостоять той лавине лжи и дезинформации, которую враги России используют как информационное оружие... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T14:28:00+03:00
2025-01-13T14:28:00+03:00
россия
мария захарова
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. На российских журналистов возложена важнейшая миссия – противостоять той лавине лжи и дезинформации, которую враги России используют как информационное оружие против ее народа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в поздравлении с Днем российской печати. День российской печати отмечается 13 января. "Поздравляем с профессиональным праздником всех журналистов, редакторов, издателей, корректоров, дизайнеров, верстальщиков и других специалистов, причастных к созданию газет и журналов, а также работающих в цифровых медиа. Добросовестность, трудолюбие, порядочность, преданность любимому делу и творческий талант всегда являлись главными составляющими этой профессии, представители которой в нашей стране традиционно предъявляют к себе самые высокие требования и пользуются за это заслуженным уважением в обществе. Сегодня на российских журналистов возложена еще одна важнейшая миссия – противостоять той лавине лжи и дезинформации, которую враги России используют как информационное оружие против ее народа. Даже в условиях беспрецедентного медийного давления со стороны Запада российским СМИ удается доносить правду об актуальных и исторических событиях не только до отечественной, но и до мировой общественности", - заявила захарова в поздравлении, опубликованном на сайте МИД РФ. Она заверила, что министерство продолжит добиваться неукоснительного соблюдения принципов свободы доступа к информации и плюрализма СМИ, создания максимально благоприятных и безопасных условий работы для российских медиа и журналистов за рубежом. "Ради сохранения памяти о тех, кто пожертвовал своей жизнью во имя профессии, и недопущения таких трагедий в будущем будем и впредь прикладывать все усилия, чтобы система международных институтов, созданных для обеспечения защиты безопасности корреспондентов вне всяких различий, выполняла свои функции добросовестно и эффективно", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20250113/pechat-1993168031.html
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россия, мария захарова, общество
Россия, Мария Захарова, Общество
Захарова назвала главную миссию российских журналистов

Захарова: на российских журналистов возложена важнейшая миссия противостоять лжи

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. На российских журналистов возложена важнейшая миссия – противостоять той лавине лжи и дезинформации, которую враги России используют как информационное оружие против ее народа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в поздравлении с Днем российской печати.
День российской печати отмечается 13 января.
Типография издательства газеты Правда - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
День российской печати
Вчера, 01:25
"Поздравляем с профессиональным праздником всех журналистов, редакторов, издателей, корректоров, дизайнеров, верстальщиков и других специалистов, причастных к созданию газет и журналов, а также работающих в цифровых медиа. Добросовестность, трудолюбие, порядочность, преданность любимому делу и творческий талант всегда являлись главными составляющими этой профессии, представители которой в нашей стране традиционно предъявляют к себе самые высокие требования и пользуются за это заслуженным уважением в обществе. Сегодня на российских журналистов возложена еще одна важнейшая миссия – противостоять той лавине лжи и дезинформации, которую враги России используют как информационное оружие против ее народа. Даже в условиях беспрецедентного медийного давления со стороны Запада российским СМИ удается доносить правду об актуальных и исторических событиях не только до отечественной, но и до мировой общественности", - заявила захарова в поздравлении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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Она заверила, что министерство продолжит добиваться неукоснительного соблюдения принципов свободы доступа к информации и плюрализма СМИ, создания максимально благоприятных и безопасных условий работы для российских медиа и журналистов за рубежом.
"Ради сохранения памяти о тех, кто пожертвовал своей жизнью во имя профессии, и недопущения таких трагедий в будущем будем и впредь прикладывать все усилия, чтобы система международных институтов, созданных для обеспечения защиты безопасности корреспондентов вне всяких различий, выполняла свои функции добросовестно и эффективно", - подчеркнула она.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
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