https://ria.ru/20250113/zhurnalist-1993472767.html

Захарова назвала главную миссию российских журналистов

Захарова назвала главную миссию российских журналистов - РИА Новости, 13.01.2025

Захарова назвала главную миссию российских журналистов

На российских журналистов возложена важнейшая миссия – противостоять той лавине лжи и дезинформации, которую враги России используют как информационное оружие... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T14:28:00+03:00

2025-01-13T14:28:00+03:00

2025-01-13T14:28:00+03:00

россия

мария захарова

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. На российских журналистов возложена важнейшая миссия – противостоять той лавине лжи и дезинформации, которую враги России используют как информационное оружие против ее народа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в поздравлении с Днем российской печати. День российской печати отмечается 13 января. "Поздравляем с профессиональным праздником всех журналистов, редакторов, издателей, корректоров, дизайнеров, верстальщиков и других специалистов, причастных к созданию газет и журналов, а также работающих в цифровых медиа. Добросовестность, трудолюбие, порядочность, преданность любимому делу и творческий талант всегда являлись главными составляющими этой профессии, представители которой в нашей стране традиционно предъявляют к себе самые высокие требования и пользуются за это заслуженным уважением в обществе. Сегодня на российских журналистов возложена еще одна важнейшая миссия – противостоять той лавине лжи и дезинформации, которую враги России используют как информационное оружие против ее народа. Даже в условиях беспрецедентного медийного давления со стороны Запада российским СМИ удается доносить правду об актуальных и исторических событиях не только до отечественной, но и до мировой общественности", - заявила захарова в поздравлении, опубликованном на сайте МИД РФ. Она заверила, что министерство продолжит добиваться неукоснительного соблюдения принципов свободы доступа к информации и плюрализма СМИ, создания максимально благоприятных и безопасных условий работы для российских медиа и журналистов за рубежом. "Ради сохранения памяти о тех, кто пожертвовал своей жизнью во имя профессии, и недопущения таких трагедий в будущем будем и впредь прикладывать все усилия, чтобы система международных институтов, созданных для обеспечения защиты безопасности корреспондентов вне всяких различий, выполняла свои функции добросовестно и эффективно", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20250113/pechat-1993168031.html

https://ria.ru/20250110/zaharova-1993155789.html

https://ria.ru/20250112/zakharova-1993384239.html

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россия, мария захарова, общество