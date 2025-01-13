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Подмосковье запустило новый сервис по поиску потерявшихся домашних животных - РИА Новости, 13.01.2025
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Новости Подмосковья
 
15:32 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/zhivotnye-1993484081.html
Подмосковье запустило новый сервис по поиску потерявшихся домашних животных
Подмосковье запустило новый сервис по поиску потерявшихся домашних животных - РИА Новости, 13.01.2025
Подмосковье запустило новый сервис по поиску потерявшихся домашних животных
В Московской области на региональном портале государственных услуг запустили сервис для поиска потерявшихся домашних животных, сообщил 360.ru. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T15:32:00+03:00
2025-01-13T15:32:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В Московской области на региональном портале государственных услуг запустили сервис для поиска потерявшихся домашних животных, сообщил 360.ru.Сервис позволяет владельцам размещать фотографии потерянных животных, а нейросеть автоматически подбирает соответствующие объявления о найденных питомцах."Платформа обеспечивает удобный и практичный способ размещения объявлений и использует мощь искусственного интеллекта для быстрого поиска совпадений среди всех доступных объявлений. Благодаря этому шансы на воссоединение с любимцем значительно увеличиваются", — рассказал главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков.Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона добавило, что сервис будет информировать пользователей о новых совпадениях по их объявлениям и напоминать о необходимости удаления или изменения объявлений по окончании срока размещения, составляющего 30 дней.Новый сервис облегчит задачу по размещению информации о найденных на улице животных, а владельцам — поиск своих питомцев.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Подмосковье запустило новый сервис по поиску потерявшихся домашних животных

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудница приюта для бездомных животных в Зеленограде играет с собаками
Сотрудница приюта для бездомных животных в Зеленограде играет с собаками - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В Московской области на региональном портале государственных услуг запустили сервис для поиска потерявшихся домашних животных, сообщил 360.ru.
Сервис позволяет владельцам размещать фотографии потерянных животных, а нейросеть автоматически подбирает соответствующие объявления о найденных питомцах.
"Платформа обеспечивает удобный и практичный способ размещения объявлений и использует мощь искусственного интеллекта для быстрого поиска совпадений среди всех доступных объявлений. Благодаря этому шансы на воссоединение с любимцем значительно увеличиваются", — рассказал главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона добавило, что сервис будет информировать пользователей о новых совпадениях по их объявлениям и напоминать о необходимости удаления или изменения объявлений по окончании срока размещения, составляющего 30 дней.
Новый сервис облегчит задачу по размещению информации о найденных на улице животных, а владельцам — поиск своих питомцев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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