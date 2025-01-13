https://ria.ru/20250113/zhivotnye-1993484081.html

Подмосковье запустило новый сервис по поиску потерявшихся домашних животных

Подмосковье запустило новый сервис по поиску потерявшихся домашних животных - РИА Новости, 13.01.2025

Подмосковье запустило новый сервис по поиску потерявшихся домашних животных

В Московской области на региональном портале государственных услуг запустили сервис для поиска потерявшихся домашних животных, сообщил 360.ru. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T15:32:00+03:00

2025-01-13T15:32:00+03:00

2025-01-13T15:32:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В Московской области на региональном портале государственных услуг запустили сервис для поиска потерявшихся домашних животных, сообщил 360.ru.Сервис позволяет владельцам размещать фотографии потерянных животных, а нейросеть автоматически подбирает соответствующие объявления о найденных питомцах."Платформа обеспечивает удобный и практичный способ размещения объявлений и использует мощь искусственного интеллекта для быстрого поиска совпадений среди всех доступных объявлений. Благодаря этому шансы на воссоединение с любимцем значительно увеличиваются", — рассказал главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков.Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона добавило, что сервис будет информировать пользователей о новых совпадениях по их объявлениям и напоминать о необходимости удаления или изменения объявлений по окончании срока размещения, составляющего 30 дней.Новый сервис облегчит задачу по размещению информации о найденных на улице животных, а владельцам — поиск своих питомцев.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)