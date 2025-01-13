https://ria.ru/20250113/zemletryasenie-1993487568.html

В Японии произошло сильное землетрясение

В Японии произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 13.01.2025

В Японии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у юго-восточного побережья острова Кюсю, сообщило Главное метеорологическое агентство Японии. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T15:55:00+03:00

2025-01-13T15:55:00+03:00

2025-01-13T17:04:00+03:00

в мире

япония

осака (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

ОСАКА, 13 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у юго-восточного побережья острова Кюсю, сообщило Главное метеорологическое агентство Японии.По его данным, землетрясение зафиксировали в 21:19 по местному времени. Очаг залегал на глубине 30 километров под водой.Магнитуда первоначально оценивалась как 6,4, позже агентство повысило ее до 6,9.Толчки силой до пяти баллов ощущались на всем острове Кюсю, до трех баллов — на острове Сикоку и обширной территории на острове Хонсю, от Хиросимы до Осаки, где проживает корреспондент РИА Новости.Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. После землетрясения власти Японии объявили угрозу цунами. Так, жителей восточного побережья Кюсю и южного побережья Сикоку предупреждают о цунами высотой до одного метра. Для островов Амами, Токара, Танэгасима, Якусима и некоторых регионов острова Хонсю действует предупреждение о приливной волне высотой до 20 сантиметров.В 21:48 приливная волна такой высоты наблюдалась в районе порта Миядзаки на острове Кюсю.Как передает телеканал NHK, в районах атомных электростанций "Сендай" и "Иката" отмечались толчки силой до трех баллов. Сотрудники АЭС не выявили сбоев в их работе и отклонений показателей уровня радиации.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

япония

осака (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Тузова

Ольга Тузова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, япония, осака (город)