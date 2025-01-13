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В Японии произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 13.01.2025
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15:55 13.01.2025 (обновлено: 17:04 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/zemletryasenie-1993487568.html
В Японии произошло сильное землетрясение
В Японии произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 13.01.2025
В Японии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у юго-восточного побережья острова Кюсю, сообщило Главное метеорологическое агентство Японии. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T15:55:00+03:00
2025-01-13T17:04:00+03:00
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ОСАКА, 13 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у юго-восточного побережья острова Кюсю, сообщило Главное метеорологическое агентство Японии.По его данным, землетрясение зафиксировали в 21:19 по местному времени. Очаг залегал на глубине 30 километров под водой.Магнитуда первоначально оценивалась как 6,4, позже агентство повысило ее до 6,9.Толчки силой до пяти баллов ощущались на всем острове Кюсю, до трех баллов — на острове Сикоку и обширной территории на острове Хонсю, от Хиросимы до Осаки, где проживает корреспондент РИА Новости.Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. После землетрясения власти Японии объявили угрозу цунами. Так, жителей восточного побережья Кюсю и южного побережья Сикоку предупреждают о цунами высотой до одного метра. Для островов Амами, Токара, Танэгасима, Якусима и некоторых регионов острова Хонсю действует предупреждение о приливной волне высотой до 20 сантиметров.В 21:48 приливная волна такой высоты наблюдалась в районе порта Миядзаки на острове Кюсю.Как передает телеканал NHK, в районах атомных электростанций "Сендай" и "Иката" отмечались толчки силой до трех баллов. Сотрудники АЭС не выявили сбоев в их работе и отклонений показателей уровня радиации.
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в мире, япония, осака (город)
В мире, Япония, Осака (город)

В Японии произошло сильное землетрясение

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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ОСАКА, 13 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у юго-восточного побережья острова Кюсю, сообщило Главное метеорологическое агентство Японии.
По его данным, землетрясение зафиксировали в 21:19 по местному времени. Очаг залегал на глубине 30 километров под водой.
Магнитуда первоначально оценивалась как 6,4, позже агентство повысило ее до 6,9.
Толчки силой до пяти баллов ощущались на всем острове Кюсю, до трех баллов — на острове Сикоку и обширной территории на острове Хонсю, от Хиросимы до Осаки, где проживает корреспондент РИА Новости.
Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
После землетрясения власти Японии объявили угрозу цунами. Так, жителей восточного побережья Кюсю и южного побережья Сикоку предупреждают о цунами высотой до одного метра. Для островов Амами, Токара, Танэгасима, Якусима и некоторых регионов острова Хонсю действует предупреждение о приливной волне высотой до 20 сантиметров.
В 21:48 приливная волна такой высоты наблюдалась в районе порта Миядзаки на острове Кюсю.
Как передает телеканал NHK, в районах атомных электростанций "Сендай" и "Иката" отмечались толчки силой до трех баллов. Сотрудники АЭС не выявили сбоев в их работе и отклонений показателей уровня радиации.
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