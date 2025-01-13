https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993446901.html

На Западе поставили Зеленского на место после оскорблений в адрес Фицо

На Западе поставили Зеленского на место после оскорблений в адрес Фицо - РИА Новости, 13.01.2025

На Западе поставили Зеленского на место после оскорблений в адрес Фицо

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович осудил Владимира Зеленского в соцсети X за оскорбления в адрес премьер-министра Словакии... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T12:19:00+03:00

2025-01-13T12:19:00+03:00

2025-01-13T12:19:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович осудил Владимира Зеленского в соцсети X за оскорбления в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо."Откровенно говоря, отсутствие хороших манер у этого человека (Зеленского — Прим. ред.) просто ужасает. Помните, что его дальнейшее политическое существование полностью зависит от иностранных подачек", — написал он.Эксперт также подчеркнул, что Словакия — страна, отдавшая почти весь свой оборонный арсенал, чтобы помочь Зеленскому."Бедные украинцы", — заключил Кошкович.Ранее Зеленский в оскорбительной форме ответил на претензии Фицо относительно транзита газа. Глава киевского режима заявил, что Украина якобы предлагала помощь Словакии на время адаптации к прекращению транзита российского газа, но Фицо "напыщенно отказался".Перед этим словацкий премьер назвал решение главы киевского режима политическим капризом и обвинил его в умышленном вреде финансовым интересам Словакии и ЕС, хотя "Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать транзит ни санкции, ни европейское право". Он также пригрозил прекращением поставок электроэнергии и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.Заочный конфликт между Зеленским и Фицо разгорелся давно, но особо обострился после встречи последнего с президентом России Владимиром Путиным в декабре прошлого года. По словам самого словацкого премьера, его визит в Москву стал реакцией на отказ главы киевского режима от транзита газа через Украину.

https://ria.ru/20250113/ukraina-1993419993.html

https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993403288.html

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в мире, словакия, роберт фицо, владимир зеленский, украина