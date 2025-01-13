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На Западе поставили Зеленского на место после оскорблений в адрес Фицо - РИА Новости, 13.01.2025
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12:19 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993446901.html
На Западе поставили Зеленского на место после оскорблений в адрес Фицо
На Западе поставили Зеленского на место после оскорблений в адрес Фицо - РИА Новости, 13.01.2025
На Западе поставили Зеленского на место после оскорблений в адрес Фицо
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович осудил Владимира Зеленского в соцсети X за оскорбления в адрес премьер-министра Словакии... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:19:00+03:00
2025-01-13T12:19:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович осудил Владимира Зеленского в соцсети X за оскорбления в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо."Откровенно говоря, отсутствие хороших манер у этого человека (Зеленского — Прим. ред.) просто ужасает. Помните, что его дальнейшее политическое существование полностью зависит от иностранных подачек", — написал он.Эксперт также подчеркнул, что Словакия — страна, отдавшая почти весь свой оборонный арсенал, чтобы помочь Зеленскому."Бедные украинцы", — заключил Кошкович.Ранее Зеленский в оскорбительной форме ответил на претензии Фицо относительно транзита газа. Глава киевского режима заявил, что Украина якобы предлагала помощь Словакии на время адаптации к прекращению транзита российского газа, но Фицо "напыщенно отказался".Перед этим словацкий премьер назвал решение главы киевского режима политическим капризом и обвинил его в умышленном вреде финансовым интересам Словакии и ЕС, хотя "Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать транзит ни санкции, ни европейское право". Он также пригрозил прекращением поставок электроэнергии и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.Заочный конфликт между Зеленским и Фицо разгорелся давно, но особо обострился после встречи последнего с президентом России Владимиром Путиным в декабре прошлого года. По словам самого словацкого премьера, его визит в Москву стал реакцией на отказ главы киевского режима от транзита газа через Украину.
https://ria.ru/20250113/ukraina-1993419993.html
https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993403288.html
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в мире, словакия, роберт фицо, владимир зеленский, украина
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Украина
На Западе поставили Зеленского на место после оскорблений в адрес Фицо

Аналитик Кошкович резко раскритиковал Зеленского за оскорбления в адрес Фицо

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович осудил Владимира Зеленского в соцсети X за оскорбления в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
"Откровенно говоря, отсутствие хороших манер у этого человека (Зеленского — Прим. ред.) просто ужасает. Помните, что его дальнейшее политическое существование полностью зависит от иностранных подачек", — написал он.
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Эксперт также подчеркнул, что Словакия — страна, отдавшая почти весь свой оборонный арсенал, чтобы помочь Зеленскому.
«
"Бедные украинцы", — заключил Кошкович.
Ранее Зеленский в оскорбительной форме ответил на претензии Фицо относительно транзита газа. Глава киевского режима заявил, что Украина якобы предлагала помощь Словакии на время адаптации к прекращению транзита российского газа, но Фицо "напыщенно отказался".
Перед этим словацкий премьер назвал решение главы киевского режима политическим капризом и обвинил его в умышленном вреде финансовым интересам Словакии и ЕС, хотя "Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать транзит ни санкции, ни европейское право". Он также пригрозил прекращением поставок электроэнергии и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.
Заочный конфликт между Зеленским и Фицо разгорелся давно, но особо обострился после встречи последнего с президентом России Владимиром Путиным в декабре прошлого года. По словам самого словацкого премьера, его визит в Москву стал реакцией на отказ главы киевского режима от транзита газа через Украину.
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В миреСловакияРоберт ФицоВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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