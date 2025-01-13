В Сумах прогремел еще один взрыв
В Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел еще один взрыв
© Фото : ДСНС УкраиныСотрудники ГСЧС Украины во время тушения пожара
© Фото : ДСНС Украины
Сотрудники ГСЧС Украины во время тушения пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Новый взрыв прогремел в понедельник в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрыве в Сумах.
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"В Сумах снова слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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