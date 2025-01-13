Рейтинг@Mail.ru
Владимирский центр "Мой бизнес" оказал услуги 9470 предпринимателям за год - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
17:19 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/tsentr-1993512843.html
Владимирский центр "Мой бизнес" оказал услуги 9470 предпринимателям за год
Владимирский центр "Мой бизнес" оказал услуги 9470 предпринимателям за год - РИА Новости, 13.01.2025
Владимирский центр "Мой бизнес" оказал услуги 9470 предпринимателям за год
Центр "Мой бизнес" Владимирской области оказал услуги 9470 предпринимателям в прошлом году, более 4,8 тысячи субъектов МСП получили помощь в рамках профильного... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T17:19:00+03:00
2025-01-13T17:19:00+03:00
твой бизнес
владимирская область
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993512720_0:39:800:489_1920x0_80_0_0_6e81d3cc061a4a4590dc7fe1602f5353.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Центр "Мой бизнес" Владимирской области оказал услуги 9470 предпринимателям в прошлом году, более 4,8 тысячи субъектов МСП получили помощь в рамках профильного нацпроекта, сообщает пресс-служба правительства региона. Свыше 3,1 тысячи предпринимателей региона воспользовались консультациями центра по оформлению документов, а также приняли участие в образовательных мероприятиях. Так, поддержку получили более 400 самозанятых. Еще 1,5 тысячи субъектов МСП поддержали за счет средств регионального бюджета. Кроме того, во Владимирской области уделяется внимание развитию социального предпринимательства. Так, 126 субъектам бизнеса присвоили статус соцпредпринимателя в 2024 году. Центр "Мой бизнес", помимо прочего, предоставляет консультационные и финансовые услуги, а также активно участвует в организации мероприятий, которые направлены на популяризацию предпринимательства. В прошлом году центр провел 138 выставочно-ярмарочных мероприятий. Предприниматели могли на них представить свою продукцию. Первый заместитель губернатора региона Александр Ремига отметил, что данные показатели говорят о востребованности и эффективности предоставляемых предпринимателям и самозанятым мер поддержки. Все это также влияет на укрепление экономики в регионе.
https://ria.ru/20250113/zabaykale-1993448726.html
https://ria.ru/20250113/msb-1993135116.html
владимирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993512720_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_fe25473a5c433a0d6b81b72cb426a165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимирская область, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Владимирская область, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Владимирский центр "Мой бизнес" оказал услуги 9470 предпринимателям за год

Центр "Мой бизнес" во Владимирской области оказал услуги 9470 предпринимателям

CC BY 4.0 / Правительство Владимирской области (cropped) / Владимирский центр "Мой бизнес" оказал услуги 9470 предпринимателям за год
Владимирский центр Мой бизнес оказал услуги 9470 предпринимателям за год - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
CC BY 4.0 / Правительство Владимирской области (cropped) /
Владимирский центр "Мой бизнес" оказал услуги 9470 предпринимателям за год
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Центр "Мой бизнес" Владимирской области оказал услуги 9470 предпринимателям в прошлом году, более 4,8 тысячи субъектов МСП получили помощь в рамках профильного нацпроекта, сообщает пресс-служба правительства региона.
Свыше 3,1 тысячи предпринимателей региона воспользовались консультациями центра по оформлению документов, а также приняли участие в образовательных мероприятиях. Так, поддержку получили более 400 самозанятых. Еще 1,5 тысячи субъектов МСП поддержали за счет средств регионального бюджета.
Девушка делает подсчеты на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
В Забайкалье 583 субъекта МСП поддержали на 2,2 миллиарда рублей
Вчера, 12:28
Кроме того, во Владимирской области уделяется внимание развитию социального предпринимательства. Так, 126 субъектам бизнеса присвоили статус соцпредпринимателя в 2024 году.
Центр "Мой бизнес", помимо прочего, предоставляет консультационные и финансовые услуги, а также активно участвует в организации мероприятий, которые направлены на популяризацию предпринимательства. В прошлом году центр провел 138 выставочно-ярмарочных мероприятий. Предприниматели могли на них представить свою продукцию.
Первый заместитель губернатора региона Александр Ремига отметил, что данные показатели говорят о востребованности и эффективности предоставляемых предпринимателям и самозанятым мер поддержки. Все это также влияет на укрепление экономики в регионе.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
МСБ привлечет более 30 млрд рублей за счет "зонтичных" поручительств
Вчера, 10:00
 
Твой бизнесВладимирская областьТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала