https://ria.ru/20250113/tsentr-1993512843.html

Владимирский центр "Мой бизнес" оказал услуги 9470 предпринимателям за год

Владимирский центр "Мой бизнес" оказал услуги 9470 предпринимателям за год - РИА Новости, 13.01.2025

Владимирский центр "Мой бизнес" оказал услуги 9470 предпринимателям за год

Центр "Мой бизнес" Владимирской области оказал услуги 9470 предпринимателям в прошлом году, более 4,8 тысячи субъектов МСП получили помощь в рамках профильного... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T17:19:00+03:00

2025-01-13T17:19:00+03:00

2025-01-13T17:19:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Центр "Мой бизнес" Владимирской области оказал услуги 9470 предпринимателям в прошлом году, более 4,8 тысячи субъектов МСП получили помощь в рамках профильного нацпроекта, сообщает пресс-служба правительства региона. Свыше 3,1 тысячи предпринимателей региона воспользовались консультациями центра по оформлению документов, а также приняли участие в образовательных мероприятиях. Так, поддержку получили более 400 самозанятых. Еще 1,5 тысячи субъектов МСП поддержали за счет средств регионального бюджета. Кроме того, во Владимирской области уделяется внимание развитию социального предпринимательства. Так, 126 субъектам бизнеса присвоили статус соцпредпринимателя в 2024 году. Центр "Мой бизнес", помимо прочего, предоставляет консультационные и финансовые услуги, а также активно участвует в организации мероприятий, которые направлены на популяризацию предпринимательства. В прошлом году центр провел 138 выставочно-ярмарочных мероприятий. Предприниматели могли на них представить свою продукцию. Первый заместитель губернатора региона Александр Ремига отметил, что данные показатели говорят о востребованности и эффективности предоставляемых предпринимателям и самозанятым мер поддержки. Все это также влияет на укрепление экономики в регионе.

https://ria.ru/20250113/zabaykale-1993448726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимирская область, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса