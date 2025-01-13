https://ria.ru/20250113/trevoga-1993403874.html

В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников

В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 13.01.2025

В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников отменена на всей территории Белгородской области спустя пять часов, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T04:47:00+03:00

2025-01-13T04:47:00+03:00

2025-01-13T04:47:00+03:00

происшествия

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на всей территории Белгородской области спустя пять часов, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена 12 января в 23.11 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240419/opasnost-1941150230.html

белгородская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)