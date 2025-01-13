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В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 13.01.2025
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников отменена на всей территории Белгородской области спустя пять часов, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T04:47:00+03:00
2025-01-13T04:47:00+03:00
2025-01-13T04:47:00+03:00
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на всей территории Белгородской области спустя пять часов, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена 12 января в 23.11 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240419/opasnost-1941150230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
МЧС: в Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников