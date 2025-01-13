https://ria.ru/20250113/telemeditsina-1993449043.html
Почти 2 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье в 2024 году
Почти 2 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 13.01.2025
Почти 2 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье в 2024 году
Порядка 2 миллионов телемедицинских консультаций провели в Подмосковье в 2024 году, такая услуга позволяет пациентам сэкономить время на походе в поликлинику,... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:30:00+03:00
2025-01-13T12:30:00+03:00
2025-01-13T12:30:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Порядка 2 миллионов телемедицинских консультаций провели в Подмосковье в 2024 году, такая услуга позволяет пациентам сэкономить время на походе в поликлинику, сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. "На онлайн-приеме врач дает рекомендации, контролирует динамику и ход лечения, интерпретирует результаты анализов и исследований или оформляет электронный рецепт на льготное лекарство. Телемедицина удобна тем, что позволяет сэкономить время на походе в поликлинику, так как получить онлайн-консультацию пациент может в удобном для него месте. Всего в прошлом году в регионе провели почти 2 миллиона телемедицинских консультаций", - сказал Забелин, слова которого цитирует пресс-служба регионального Минздрава. В ведомстве напомнили, что записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг "Здоровье", инфомат в медицинской организации, через линию 122 или на приеме у лечащего врача.
https://ria.ru/20250113/podmoskove-1993439051.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), телемедицина
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Телемедицина
Почти 2 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье в 2024 году
Забелин: почти 2 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Порядка 2 миллионов телемедицинских консультаций провели в Подмосковье в 2024 году, такая услуга позволяет пациентам сэкономить время на походе в поликлинику, сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
"На онлайн-приеме врач дает рекомендации, контролирует динамику и ход лечения, интерпретирует результаты анализов и исследований или оформляет электронный рецепт на льготное лекарство. Телемедицина удобна тем, что позволяет сэкономить время на походе в поликлинику, так как получить онлайн-консультацию пациент может в удобном для него месте. Всего в прошлом году в регионе провели почти 2 миллиона телемедицинских консультаций", - сказал Забелин, слова которого цитирует пресс-служба регионального Минздрава.
В ведомстве напомнили, что записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг "Здоровье", инфомат в медицинской организации, через линию 122 или на приеме у лечащего врача.