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Почти 2 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 13.01.2025
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Новости Подмосковья
 
12:30 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/telemeditsina-1993449043.html
Почти 2 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье в 2024 году
Почти 2 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 13.01.2025
Почти 2 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье в 2024 году
Порядка 2 миллионов телемедицинских консультаций провели в Подмосковье в 2024 году, такая услуга позволяет пациентам сэкономить время на походе в поликлинику,... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:30:00+03:00
2025-01-13T12:30:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
телемедицина
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Порядка 2 миллионов телемедицинских консультаций провели в Подмосковье в 2024 году, такая услуга позволяет пациентам сэкономить время на походе в поликлинику, сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. "На онлайн-приеме врач дает рекомендации, контролирует динамику и ход лечения, интерпретирует результаты анализов и исследований или оформляет электронный рецепт на льготное лекарство. Телемедицина удобна тем, что позволяет сэкономить время на походе в поликлинику, так как получить онлайн-консультацию пациент может в удобном для него месте. Всего в прошлом году в регионе провели почти 2 миллиона телемедицинских консультаций", - сказал Забелин, слова которого цитирует пресс-служба регионального Минздрава. В ведомстве напомнили, что записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг "Здоровье", инфомат в медицинской организации, через линию 122 или на приеме у лечащего врача.
https://ria.ru/20250113/podmoskove-1993439051.html
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московская область (подмосковье), телемедицина
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Телемедицина
Почти 2 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье в 2024 году

Забелин: почти 2 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦентр телемедицины
Центр телемедицины - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Порядка 2 миллионов телемедицинских консультаций провели в Подмосковье в 2024 году, такая услуга позволяет пациентам сэкономить время на походе в поликлинику, сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
"На онлайн-приеме врач дает рекомендации, контролирует динамику и ход лечения, интерпретирует результаты анализов и исследований или оформляет электронный рецепт на льготное лекарство. Телемедицина удобна тем, что позволяет сэкономить время на походе в поликлинику, так как получить онлайн-консультацию пациент может в удобном для него месте. Всего в прошлом году в регионе провели почти 2 миллиона телемедицинских консультаций", - сказал Забелин, слова которого цитирует пресс-служба регионального Минздрава.
Брошюра центра паллиативной помощи - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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В ведомстве напомнили, что записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг "Здоровье", инфомат в медицинской организации, через линию 122 или на приеме у лечащего врача.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Телемедицина
 
 
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