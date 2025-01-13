https://ria.ru/20250113/telemeditsina-1993449043.html

Почти 2 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье в 2024 году

Почти 2 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 13.01.2025

Почти 2 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье в 2024 году

Порядка 2 миллионов телемедицинских консультаций провели в Подмосковье в 2024 году, такая услуга позволяет пациентам сэкономить время на походе в поликлинику,... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T12:30:00+03:00

2025-01-13T12:30:00+03:00

2025-01-13T12:30:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

телемедицина

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Порядка 2 миллионов телемедицинских консультаций провели в Подмосковье в 2024 году, такая услуга позволяет пациентам сэкономить время на походе в поликлинику, сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. "На онлайн-приеме врач дает рекомендации, контролирует динамику и ход лечения, интерпретирует результаты анализов и исследований или оформляет электронный рецепт на льготное лекарство. Телемедицина удобна тем, что позволяет сэкономить время на походе в поликлинику, так как получить онлайн-консультацию пациент может в удобном для него месте. Всего в прошлом году в регионе провели почти 2 миллиона телемедицинских консультаций", - сказал Забелин, слова которого цитирует пресс-служба регионального Минздрава. В ведомстве напомнили, что записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг "Здоровье", инфомат в медицинской организации, через линию 122 или на приеме у лечащего врача.

https://ria.ru/20250113/podmoskove-1993439051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), телемедицина