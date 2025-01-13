https://ria.ru/20250113/spetsoperatsiya-1993475189.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.01.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.01.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.01.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T17:06:00+03:00

2025-01-13T17:06:00+03:00

2025-01-13T17:06:00+03:00

инфографика

украина

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 13 января 2025 годаПоражены 157 районов скопления живой силы и техники противника, а также инфраструктура военных аэродромов. Средства ПВО сбили 83 БПЛА, две управляемые авиационные бомбы "Hammer" и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении более 230 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 652 самолета, 283 вертолета, 40 215 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 512 танков и других бронемашин, 1508 реактивных систем залпового огня, 20 545 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 218 единиц автомобильной техники.

украина

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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