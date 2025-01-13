https://ria.ru/20250113/spetsoperatsiya-1993446156.html
Российские войска нанесли удары по ВСУ более чем в 150 районах за сутки
Российские войска нанесли удары по ВСУ более чем в 150 районах за сутки - РИА Новости, 13.01.2025
Российские войска нанесли удары по ВСУ более чем в 150 районах за сутки
Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 157 районах, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:14:00+03:00
2025-01-13T12:14:00+03:00
2025-01-13T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
франция
сша
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776369_0:81:3321:1949_1920x0_80_0_0_8b806af35cc28cff8e5cbb795a1e122e.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 157 районах, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 157 районах", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 83 беспилотника самолетного типа.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
франция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776369_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_dd7ae7b70f903eab2d48dec134483e02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, россия, франция, сша, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Франция, США, Вооруженные силы РФ
Российские войска нанесли удары по ВСУ более чем в 150 районах за сутки
МО: ВС РФ нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в 157 районах за сутки