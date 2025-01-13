https://ria.ru/20250113/spetsoperatsiya-1993446156.html

Российские войска нанесли удары по ВСУ более чем в 150 районах за сутки

Российские войска нанесли удары по ВСУ более чем в 150 районах за сутки - РИА Новости, 13.01.2025

Российские войска нанесли удары по ВСУ более чем в 150 районах за сутки

Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 157 районах, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T12:14:00+03:00

2025-01-13T12:14:00+03:00

2025-01-13T12:19:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 157 районах, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 157 районах", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 83 беспилотника самолетного типа.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, россия, франция, сша, вооруженные силы рф