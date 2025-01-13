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Российские войска нанесли удары по ВСУ более чем в 150 районах за сутки - РИА Новости, 13.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 13.01.2025 (обновлено: 12:19 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/spetsoperatsiya-1993446156.html
Российские войска нанесли удары по ВСУ более чем в 150 районах за сутки
Российские войска нанесли удары по ВСУ более чем в 150 районах за сутки - РИА Новости, 13.01.2025
Российские войска нанесли удары по ВСУ более чем в 150 районах за сутки
Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 157 районах, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:14:00+03:00
2025-01-13T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 157 районах, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 157 районах", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 83 беспилотника самолетного типа.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, франция, сша, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Франция, США, Вооруженные силы РФ
Российские войска нанесли удары по ВСУ более чем в 150 районах за сутки

МО: ВС РФ нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в 157 районах за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 157 районах, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 157 районах", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 83 беспилотника самолетного типа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияФранцияСШАВооруженные силы РФ
 
 
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