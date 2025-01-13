https://ria.ru/20250113/spetsoperatsiya-1993444810.html

ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 13.01.2025

ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 80 военных, боевая... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T12:10:00+03:00

2025-01-13T12:10:00+03:00

2025-01-13T12:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 80 военных, боевая бронированная машина, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Приднепровское, Антоновка Херсонской области, Малая Токмачка и Малые Щербаки Запорожской области. Противник потерял до 80-ти военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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