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ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 13.01.2025
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12:10 13.01.2025 (обновлено: 12:20 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/spetsoperatsiya-1993444810.html
ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 13.01.2025
ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 80 военных, боевая... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:10:00+03:00
2025-01-13T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 80 военных, боевая бронированная машина, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Приднепровское, Антоновка Херсонской области, Малая Токмачка и Малые Щербаки Запорожской области. Противник потерял до 80-ти военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли до 80 боевиков и 2 станции РЭБ в зоне действий "Днепра" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 80 военных, боевая бронированная машина, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Приднепровское, Антоновка Херсонской области, Малая Токмачка и Малые Щербаки Запорожской области. Противник потерял до 80-ти военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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