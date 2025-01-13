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Российские военные рассказали подробности освобождения Даченского - РИА Новости, 13.01.2025
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05:12 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/spetsoperatsiya-1993404714.html
Российские военные рассказали подробности освобождения Даченского
Российские военные рассказали подробности освобождения Даченского - РИА Новости, 13.01.2025
Российские военные рассказали подробности освобождения Даченского
Военнослужащие группировки российских войск "Центр" рассказали подробности освобождения населенного пункта Даченское в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T05:12:00+03:00
2025-01-13T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Военнослужащие группировки российских войск "Центр" рассказали подробности освобождения населенного пункта Даченское в ДНР, сообщило Минобороны РФ. "Заминированные лесополосы были и заградительные сооружения в виде путаных и колючих проволок", - сказал заместитель командира роты лейтенант Максим Перфильев. По его словам, продвижение осложняется тем, что в связи с потеплением и размытием дорог движение на технике стало практически невозможным, и идти нужно все время пешими группами по открытой местности. "Заходили через лесополку пятью взводами. Через одну лесополку двигались три взвода, через другую - два. Проходили по очереди двойками либо тройками, чтобы не было скопления, и нас не увидели", - рассказал стрелок Владислав Шустров. Как уточнили в Минобороны РФ, по итогам битвы часть подразделений ВСУ бежала с поля боя, бросив оружие и боеприпасы, а также своих убитых и раненых военнослужащих. "Освободив населенный пункт Даченское, бойцы соединения установили российский триколор", - заключили в министерстве.
https://ria.ru/20240711/minoborony-1958958199.html
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безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российские военные рассказали подробности освобождения Даченского

Российские военные рассказали об освобождении населенного пункта Даченское в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Военнослужащие группировки российских войск "Центр" рассказали подробности освобождения населенного пункта Даченское в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"Заминированные лесополосы были и заградительные сооружения в виде путаных и колючих проволок", - сказал заместитель командира роты лейтенант Максим Перфильев.
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По его словам, продвижение осложняется тем, что в связи с потеплением и размытием дорог движение на технике стало практически невозможным, и идти нужно все время пешими группами по открытой местности.
«
"Заходили через лесополку пятью взводами. Через одну лесополку двигались три взвода, через другую - два. Проходили по очереди двойками либо тройками, чтобы не было скопления, и нас не увидели", - рассказал стрелок Владислав Шустров.
Как уточнили в Минобороны РФ, по итогам битвы часть подразделений ВСУ бежала с поля боя, бросив оружие и боеприпасы, а также своих убитых и раненых военнослужащих.
"Освободив населенный пункт Даченское, бойцы соединения установили российский триколор", - заключили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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