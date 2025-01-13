https://ria.ru/20250113/spetsoperatsiya-1993404714.html

Российские военные рассказали подробности освобождения Даченского

Российские военные рассказали подробности освобождения Даченского - РИА Новости, 13.01.2025

Российские военные рассказали подробности освобождения Даченского

Военнослужащие группировки российских войск "Центр" рассказали подробности освобождения населенного пункта Даченское в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T05:12:00+03:00

2025-01-13T05:12:00+03:00

2025-01-13T05:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Военнослужащие группировки российских войск "Центр" рассказали подробности освобождения населенного пункта Даченское в ДНР, сообщило Минобороны РФ. "Заминированные лесополосы были и заградительные сооружения в виде путаных и колючих проволок", - сказал заместитель командира роты лейтенант Максим Перфильев. По его словам, продвижение осложняется тем, что в связи с потеплением и размытием дорог движение на технике стало практически невозможным, и идти нужно все время пешими группами по открытой местности. "Заходили через лесополку пятью взводами. Через одну лесополку двигались три взвода, через другую - два. Проходили по очереди двойками либо тройками, чтобы не было скопления, и нас не увидели", - рассказал стрелок Владислав Шустров. Как уточнили в Минобороны РФ, по итогам битвы часть подразделений ВСУ бежала с поля боя, бросив оружие и боеприпасы, а также своих убитых и раненых военнослужащих. "Освободив населенный пункт Даченское, бойцы соединения установили российский триколор", - заключили в министерстве.

https://ria.ru/20240711/minoborony-1958958199.html

https://ria.ru/20250106/dachenskoe-1992654943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины