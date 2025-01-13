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Делегация парламента Словакии снова посетит Россию в этом году - РИА Новости, 13.01.2025
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17:35 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/slovakiya-1993516324.html
Делегация парламента Словакии снова посетит Россию в этом году
Делегация парламента Словакии снова посетит Россию в этом году - РИА Новости, 13.01.2025
Делегация парламента Словакии снова посетит Россию в этом году
Делегация парламента Словакии получила приглашения от Москвы на различные мероприятия и снова посетит РФ в этом году, заявил журналистам вице-спикер парламента... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T17:35:00+03:00
2025-01-13T17:35:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Делегация парламента Словакии получила приглашения от Москвы на различные мероприятия и снова посетит РФ в этом году, заявил журналистам вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко. "Мы получили также приглашение на разные мероприятия. Я уверен в том, что визит нашей парламентской делегации является не последним в этом году", - сказал он. Также Данко от имени делегации выразил благодарность за прием. Словацкая парламентская делегация пробудет в Москве три дня и вернется в Братиславу 15 января.
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в мире, словакия, россия, москва, андрей данко
В мире, Словакия, Россия, Москва, Андрей Данко
Делегация парламента Словакии снова посетит Россию в этом году

Вице-спикер парламента Данко: делегация Словакии снова посетит РФ в этом году

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗдание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе
Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Делегация парламента Словакии получила приглашения от Москвы на различные мероприятия и снова посетит РФ в этом году, заявил журналистам вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко.
"Мы получили также приглашение на разные мероприятия. Я уверен в том, что визит нашей парламентской делегации является не последним в этом году", - сказал он.
Также Данко от имени делегации выразил благодарность за прием.
Словацкая парламентская делегация пробудет в Москве три дня и вернется в Братиславу 15 января.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Володин пригласил словацких коллег на мероприятия в честь 80-летия Победы
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