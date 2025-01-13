https://ria.ru/20250113/slovakiya-1993516324.html

Делегация парламента Словакии снова посетит Россию в этом году

Делегация парламента Словакии снова посетит Россию в этом году - РИА Новости, 13.01.2025

Делегация парламента Словакии снова посетит Россию в этом году

Делегация парламента Словакии получила приглашения от Москвы на различные мероприятия и снова посетит РФ в этом году, заявил журналистам вице-спикер парламента... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T17:35:00+03:00

2025-01-13T17:35:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Делегация парламента Словакии получила приглашения от Москвы на различные мероприятия и снова посетит РФ в этом году, заявил журналистам вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко. "Мы получили также приглашение на разные мероприятия. Я уверен в том, что визит нашей парламентской делегации является не последним в этом году", - сказал он. Также Данко от имени делегации выразил благодарность за прием. Словацкая парламентская делегация пробудет в Москве три дня и вернется в Братиславу 15 января.

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