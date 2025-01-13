https://ria.ru/20250113/slovakiya-1993516324.html
Делегация парламента Словакии снова посетит Россию в этом году
Делегация парламента Словакии снова посетит Россию в этом году - РИА Новости, 13.01.2025
Делегация парламента Словакии снова посетит Россию в этом году
Делегация парламента Словакии получила приглашения от Москвы на различные мероприятия и снова посетит РФ в этом году, заявил журналистам вице-спикер парламента... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T17:35:00+03:00
2025-01-13T17:35:00+03:00
2025-01-13T17:35:00+03:00
в мире
словакия
россия
москва
андрей данко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990860389_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d7fcfa435ad6963980ab336ce779fb51.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Делегация парламента Словакии получила приглашения от Москвы на различные мероприятия и снова посетит РФ в этом году, заявил журналистам вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко. "Мы получили также приглашение на разные мероприятия. Я уверен в том, что визит нашей парламентской делегации является не последним в этом году", - сказал он. Также Данко от имени делегации выразил благодарность за прием. Словацкая парламентская делегация пробудет в Москве три дня и вернется в Братиславу 15 января.
https://ria.ru/20250113/volodin-1993482183.html
словакия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990860389_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_f1260c58ea5b738228b48485c53f9f01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, россия, москва, андрей данко
В мире, Словакия, Россия, Москва, Андрей Данко
Делегация парламента Словакии снова посетит Россию в этом году
Вице-спикер парламента Данко: делегация Словакии снова посетит РФ в этом году