https://ria.ru/20250113/shenyan-1993447681.html

Точка российского нацпавильона с продуктами питания откроется в Шэньяне

Точка российского нацпавильона с продуктами питания откроется в Шэньяне - РИА Новости, 13.01.2025

Точка российского нацпавильона с продуктами питания откроется в Шэньяне

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) 19 января откроет в Шэньяне дополнительную точку продвижения российского национального павильона с продукцией РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T12:23:00+03:00

2025-01-13T12:23:00+03:00

2025-01-13T12:23:00+03:00

россия

шэньян

экономика

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993445513_0:17:1599:916_1920x0_80_0_0_da58ac7f8866971049659ae4e2e31e36.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) 19 января откроет в Шэньяне дополнительную точку продвижения российского национального павильона с продукцией агропромышленного комплекса от отечественных производителей, торжественное открытие пройдет в рамках фестиваля-ярмарки "Сделано в России", сообщает центр."Точка в Шэньяне станет пятой в сети, которую развивают Российский экспортный центр и Минсельхоз России в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Головной павильон был открыт в Шанхае в 2017 году. В 2024 году открылись дополнительные точки продвижения павильона в Харбине, Чэнду и Шэньчжэне", - говорится в сообщении.Российские компании, прошедшие отбор для участия в государственной программе павильонов, получают поддержку РЭЦ в поиске партнеров и покупателей, в продвижении и организации продаж в местных крупных супермаркетах и сетевых магазинах, на маркетплейсах и по другим каналам."Дистрибьюторы, представители сетевых магазинов, сегмента HoReCa приходят в павильон, чтобы продегустировать отечественную продукцию и договориться о ее поставках, а местные жители посещают флагманские магазины "Сделано в России" - чтобы купить ее для себя. В 2024 году компании-резиденты павильона заключили контракты с партнерами на 1,6 миллиарда рублей. Расширение сети павильона в других регионах Китая - это важный шаг для увеличения экспортных поставок и розничных продаж отечественной продукции", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов, его слова приводятся в сообщении.Программу российских национальных павильонов АПК с 2017 года реализуют РЭЦ и Минсельхоз РФ. Такие павильоны открыты в 6 странах.Национальные павильоны РЭЦ и Минсельхоза РФ за рубежом - единственные официально действующие государственные площадки для продвижения отечественного агроэкспорта. В центре напомнили, что больше о программе можно узнать на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20250110/tovary-1993107645.html

https://ria.ru/20241228/sertifikat-1991914022.html

россия

шэньян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, шэньян, экономика, российский экспортный центр (рэц)