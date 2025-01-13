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Реконструкция очистных сооружений в Южном Бутове завершена - РИА Новости, 13.01.2025
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10:18 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/rekonstruktsiya-1993422576.html
Реконструкция очистных сооружений в Южном Бутове завершена
Реконструкция очистных сооружений в Южном Бутове завершена - РИА Новости, 13.01.2025
Реконструкция очистных сооружений в Южном Бутове завершена
Основные работы по реконструкции очистных сооружений в Южном Бутове в столице завершены, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T10:18:00+03:00
2025-01-13T10:18:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
новомосковский административный округ
щербинка
петр бирюков
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Основные работы по реконструкции очистных сооружений в Южном Бутове в столице завершены, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "С января 2024 года за счет средств городского бюджета в Троицком и Новомосковском административных округах построили два объекта инженерной инфраструктуры, еще на одном, расположенном в Юго-Западном административном округе, завершили основные работы по реконструкции", - говорится в сообщении. Отмечается, что подобные проекты значимы для городской инфраструктуры и призваны улучшить качество жизни москвичей. "Реконструкция позволит повысить надежность функционирования системы водоотведения районов Северное Бутово и Южное Бутово на юго-западе столицы, Щербинка в ТиНАО и ряда других, обеспечить необходимый резерв мощностей и увеличить производительность объекта с 80 до 110 тысяч кубометров в сутки. В ходе работ построены здания решеток и воздуходувок, две аэрируемые песколовки, столько же аэротенков и вторичных отстойников, установлен дополнительный блок ультрафиолетового обеззараживания", - рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении. По его словам, ключевые узлы и механизмы, которые использовались при реконструкции, были произведены в России, диспетчеризация выполнена с применением отечественного программного обеспечения.
https://ria.ru/20250110/moskva-1993115201.html
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москва
новомосковский административный округ
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городское хозяйство москвы, москва, новомосковский административный округ, щербинка, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Новомосковский административный округ, Щербинка, Петр Бирюков
Реконструкция очистных сооружений в Южном Бутове завершена

В Южном Бутове завершили основные работы по реконструкции очистных сооружений

© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства города МосквыОсновные работы по реконструкции очистных сооружений в Южном Бутове в Москве завершены
Основные работы по реконструкции очистных сооружений в Южном Бутове в Москве завершены - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
Основные работы по реконструкции очистных сооружений в Южном Бутове в Москве завершены
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Основные работы по реконструкции очистных сооружений в Южном Бутове в столице завершены, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"С января 2024 года за счет средств городского бюджета в Троицком и Новомосковском административных округах построили два объекта инженерной инфраструктуры, еще на одном, расположенном в Юго-Западном административном округе, завершили основные работы по реконструкции", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что подобные проекты значимы для городской инфраструктуры и призваны улучшить качество жизни москвичей.
"Реконструкция позволит повысить надежность функционирования системы водоотведения районов Северное Бутово и Южное Бутово на юго-западе столицы, Щербинка в ТиНАО и ряда других, обеспечить необходимый резерв мощностей и увеличить производительность объекта с 80 до 110 тысяч кубометров в сутки. В ходе работ построены здания решеток и воздуходувок, две аэрируемые песколовки, столько же аэротенков и вторичных отстойников, установлен дополнительный блок ультрафиолетового обеззараживания", - рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.
По его словам, ключевые узлы и механизмы, которые использовались при реконструкции, были произведены в России, диспетчеризация выполнена с применением отечественного программного обеспечения.
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