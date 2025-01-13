Реконструкция очистных сооружений в Южном Бутове завершена
В Южном Бутове завершили основные работы по реконструкции очистных сооружений
© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства города МосквыОсновные работы по реконструкции очистных сооружений в Южном Бутове в Москве завершены
Основные работы по реконструкции очистных сооружений в Южном Бутове в Москве завершены
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Основные работы по реконструкции очистных сооружений в Южном Бутове в столице завершены, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"С января 2024 года за счет средств городского бюджета в Троицком и Новомосковском административных округах построили два объекта инженерной инфраструктуры, еще на одном, расположенном в Юго-Западном административном округе, завершили основные работы по реконструкции", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что подобные проекты значимы для городской инфраструктуры и призваны улучшить качество жизни москвичей.
"Реконструкция позволит повысить надежность функционирования системы водоотведения районов Северное Бутово и Южное Бутово на юго-западе столицы, Щербинка в ТиНАО и ряда других, обеспечить необходимый резерв мощностей и увеличить производительность объекта с 80 до 110 тысяч кубометров в сутки. В ходе работ построены здания решеток и воздуходувок, две аэрируемые песколовки, столько же аэротенков и вторичных отстойников, установлен дополнительный блок ультрафиолетового обеззараживания", - рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.
По его словам, ключевые узлы и механизмы, которые использовались при реконструкции, были произведены в России, диспетчеризация выполнена с применением отечественного программного обеспечения.