https://ria.ru/20250113/rekonstruktsiya-1993422576.html

Реконструкция очистных сооружений в Южном Бутове завершена

Реконструкция очистных сооружений в Южном Бутове завершена - РИА Новости, 13.01.2025

Реконструкция очистных сооружений в Южном Бутове завершена

Основные работы по реконструкции очистных сооружений в Южном Бутове в столице завершены, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T10:18:00+03:00

2025-01-13T10:18:00+03:00

2025-01-13T10:18:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

новомосковский административный округ

щербинка

петр бирюков

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Основные работы по реконструкции очистных сооружений в Южном Бутове в столице завершены, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "С января 2024 года за счет средств городского бюджета в Троицком и Новомосковском административных округах построили два объекта инженерной инфраструктуры, еще на одном, расположенном в Юго-Западном административном округе, завершили основные работы по реконструкции", - говорится в сообщении. Отмечается, что подобные проекты значимы для городской инфраструктуры и призваны улучшить качество жизни москвичей. "Реконструкция позволит повысить надежность функционирования системы водоотведения районов Северное Бутово и Южное Бутово на юго-западе столицы, Щербинка в ТиНАО и ряда других, обеспечить необходимый резерв мощностей и увеличить производительность объекта с 80 до 110 тысяч кубометров в сутки. В ходе работ построены здания решеток и воздуходувок, две аэрируемые песколовки, столько же аэротенков и вторичных отстойников, установлен дополнительный блок ультрафиолетового обеззараживания", - рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении. По его словам, ключевые узлы и механизмы, которые использовались при реконструкции, были произведены в России, диспетчеризация выполнена с применением отечественного программного обеспечения.

https://ria.ru/20250110/moskva-1993115201.html

https://ria.ru/20250110/zelenograd-1993115324.html

москва

новомосковский административный округ

щербинка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, новомосковский административный округ, щербинка, петр бирюков