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В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 13.01.2025
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Беспилотник самолетного типа уничтожили над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T20:20:00+03:00
2025-01-13T20:20:00+03:00
2025-01-13T20:27:00+03:00
брянская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожили над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.Богомаз уточнил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
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брянская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Брянская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Богомаз: ПВО сбила украинский БАПЛА над Брянской областью