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В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 13.01.2025

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

Беспилотник самолетного типа уничтожили над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T20:20:00+03:00

2025-01-13T20:20:00+03:00

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брянская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожили над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.Богомаз уточнил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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2025

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брянская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)