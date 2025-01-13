В Британии заявили об исчезновении химической промышленности
Глава Ineos Рэтклифф: британская химическая промышленность на грани исчезновения
© iStock.com / BraunSШкольники на уроке химии
© iStock.com / BraunS
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Британская химическая промышленность находится на грани исчезновения, заявил основатель международной химической компании-гиганта Ineos Джим Рэтклифф.
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"Мы являемся свидетелями вымирания одной из наших основных отраслей промышленности, поскольку из химической промышленности выжимают все соки", - приводит слова Рэтклиффа издание Times.
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Так Рэтклифф прокомментировал закрытие последнего в стране завода Ineos по производству синтетического этанола в шотландском Грейнджмуте. О закрытии завода, который проработал в Шотландии более 40 лет, стало известно на прошлой неделе. Причинами прекращения работы предприятия стали высокие цены на энергоносители и налоги на выбросы углерода, уточняет Times.
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"Деиндустриализация Великобритании ничего не дает окружающей среде. Она просто переносит производство и выбросы в атмосферу в другое место. Великобритания, и особенно север страны, нуждается в высококачественном производстве и связанных с ним рабочих местах", - добавил Рэтклифф.
Как пишет Times, Великобритания теперь полностью зависит от импорта синтетического этанола, который обычно используется в различных товарах: от лекарств и красок до косметики и дезинфицирующих средств.
По словам главы Ineos, за последние 5 лет в Великобритании закрылось 10 крупных химических комплексов и не было построено ни одного нового химзавода.
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