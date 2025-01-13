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В Британии заявили об исчезновении химической промышленности - РИА Новости, 13.01.2025
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11:56 13.01.2025 (обновлено: 11:58 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/promyshlennost-1993442482.html
В Британии заявили об исчезновении химической промышленности
В Британии заявили об исчезновении химической промышленности - РИА Новости, 13.01.2025
В Британии заявили об исчезновении химической промышленности
Британская химическая промышленность находится на грани исчезновения, заявил основатель международной химической компании-гиганта Ineos Джим Рэтклифф. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T11:56:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Британская химическая промышленность находится на грани исчезновения, заявил основатель международной химической компании-гиганта Ineos Джим Рэтклифф. "Мы являемся свидетелями вымирания одной из наших основных отраслей промышленности, поскольку из химической промышленности выжимают все соки", - приводит слова Рэтклиффа издание Times. Так Рэтклифф прокомментировал закрытие последнего в стране завода Ineos по производству синтетического этанола в шотландском Грейнджмуте. О закрытии завода, который проработал в Шотландии более 40 лет, стало известно на прошлой неделе. Причинами прекращения работы предприятия стали высокие цены на энергоносители и налоги на выбросы углерода, уточняет Times. "Деиндустриализация Великобритании ничего не дает окружающей среде. Она просто переносит производство и выбросы в атмосферу в другое место. Великобритания, и особенно север страны, нуждается в высококачественном производстве и связанных с ним рабочих местах", - добавил Рэтклифф. Как пишет Times, Великобритания теперь полностью зависит от импорта синтетического этанола, который обычно используется в различных товарах: от лекарств и красок до косметики и дезинфицирующих средств. По словам главы Ineos, за последние 5 лет в Великобритании закрылось 10 крупных химических комплексов и не было построено ни одного нового химзавода.
https://ria.ru/20240729/britaniya-1962675977.html
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в мире, великобритания, шотландия
В мире, Великобритания, Шотландия
В Британии заявили об исчезновении химической промышленности

Глава Ineos Рэтклифф: британская химическая промышленность на грани исчезновения

© iStock.com / BraunSШкольники на уроке химии
Школьники на уроке химии - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© iStock.com / BraunS
Школьники на уроке химии. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Британская химическая промышленность находится на грани исчезновения, заявил основатель международной химической компании-гиганта Ineos Джим Рэтклифф.
«
"Мы являемся свидетелями вымирания одной из наших основных отраслей промышленности, поскольку из химической промышленности выжимают все соки", - приводит слова Рэтклиффа издание Times.
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Так Рэтклифф прокомментировал закрытие последнего в стране завода Ineos по производству синтетического этанола в шотландском Грейнджмуте. О закрытии завода, который проработал в Шотландии более 40 лет, стало известно на прошлой неделе. Причинами прекращения работы предприятия стали высокие цены на энергоносители и налоги на выбросы углерода, уточняет Times.
«
"Деиндустриализация Великобритании ничего не дает окружающей среде. Она просто переносит производство и выбросы в атмосферу в другое место. Великобритания, и особенно север страны, нуждается в высококачественном производстве и связанных с ним рабочих местах", - добавил Рэтклифф.
Как пишет Times, Великобритания теперь полностью зависит от импорта синтетического этанола, который обычно используется в различных товарах: от лекарств и красок до косметики и дезинфицирующих средств.
По словам главы Ineos, за последние 5 лет в Великобритании закрылось 10 крупных химических комплексов и не было построено ни одного нового химзавода.
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