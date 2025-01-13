https://ria.ru/20250113/prigovor-1993419253.html

Житель Югры получил девять лет колонии за помощь ВСУ

Житель Югры получил девять лет колонии за помощь ВСУ - РИА Новости, 13.01.2025

Житель Югры получил девять лет колонии за помощь ВСУ

Окружной суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил к 9 годам колонии жителя Сургута, который отправлял деньги на поддержку вооруженных сил Украины,... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T09:41:00+03:00

2025-01-13T09:41:00+03:00

2025-01-13T09:41:00+03:00

происшествия

сургут

россия

ханты-мансийский автономный округ

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Окружной суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил к 9 годам колонии жителя Сургута, который отправлял деньги на поддержку вооруженных сил Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ России по Тюменской области. По данным ведомства, житель Сургута, будучи противником внешней и внутренней политики России, вступил в переписку с неустановленным лицом в мессенджере Telegram, а затем перевел деньги на финансирование вооруженных сил Украины. Было возбуждено уголовное дело о госизмене. "Решением Ханты-Мансийского окружного суда Сергей Лошаков признан виновным… с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы на один год", – рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20240815/prigovor-1966367095.html

сургут

россия

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сургут, россия, ханты-мансийский автономный округ, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)