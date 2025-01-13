Рейтинг@Mail.ru
Житель Югры получил девять лет колонии за помощь ВСУ - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/prigovor-1993419253.html
Житель Югры получил девять лет колонии за помощь ВСУ
Житель Югры получил девять лет колонии за помощь ВСУ - РИА Новости, 13.01.2025
Житель Югры получил девять лет колонии за помощь ВСУ
Окружной суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил к 9 годам колонии жителя Сургута, который отправлял деньги на поддержку вооруженных сил Украины,... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T09:41:00+03:00
2025-01-13T09:41:00+03:00
происшествия
сургут
россия
ханты-мансийский автономный округ
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Окружной суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил к 9 годам колонии жителя Сургута, который отправлял деньги на поддержку вооруженных сил Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ России по Тюменской области. По данным ведомства, житель Сургута, будучи противником внешней и внутренней политики России, вступил в переписку с неустановленным лицом в мессенджере Telegram, а затем перевел деньги на финансирование вооруженных сил Украины. Было возбуждено уголовное дело о госизмене. "Решением Ханты-Мансийского окружного суда Сергей Лошаков признан виновным… с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы на один год", – рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20240815/prigovor-1966367095.html
сургут
россия
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сургут, россия, ханты-мансийский автономный округ, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Сургут, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Югры получил девять лет колонии за помощь ВСУ

Житель Сургута получил 9 лет колонии за отправку денег на поддержку ВСУ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Окружной суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил к 9 годам колонии жителя Сургута, который отправлял деньги на поддержку вооруженных сил Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ России по Тюменской области.
По данным ведомства, житель Сургута, будучи противником внешней и внутренней политики России, вступил в переписку с неустановленным лицом в мессенджере Telegram, а затем перевел деньги на финансирование вооруженных сил Украины. Было возбуждено уголовное дело о госизмене.
"Решением Ханты-Мансийского окружного суда Сергей Лошаков признан виновным… с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы на один год", – рассказали в пресс-службе.
Гражданка РФ и США Ксения Карелина, обвиняемая в госизмене, на заседании в Свердловском областном суде - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Суд вынес приговор гражданке США и России Карелиной по делу о госизмене
15 августа 2024, 12:43
 
ПроисшествияСургутРоссияХанты-Мансийский автономный округВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала