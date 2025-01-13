https://ria.ru/20250113/prigovor-1993419253.html
Житель Югры получил девять лет колонии за помощь ВСУ
Житель Югры получил девять лет колонии за помощь ВСУ - РИА Новости, 13.01.2025
Житель Югры получил девять лет колонии за помощь ВСУ
Окружной суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил к 9 годам колонии жителя Сургута, который отправлял деньги на поддержку вооруженных сил Украины,... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T09:41:00+03:00
2025-01-13T09:41:00+03:00
2025-01-13T09:41:00+03:00
происшествия
сургут
россия
ханты-мансийский автономный округ
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Окружной суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил к 9 годам колонии жителя Сургута, который отправлял деньги на поддержку вооруженных сил Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ России по Тюменской области. По данным ведомства, житель Сургута, будучи противником внешней и внутренней политики России, вступил в переписку с неустановленным лицом в мессенджере Telegram, а затем перевел деньги на финансирование вооруженных сил Украины. Было возбуждено уголовное дело о госизмене. "Решением Ханты-Мансийского окружного суда Сергей Лошаков признан виновным… с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы на один год", – рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20240815/prigovor-1966367095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сургут, россия, ханты-мансийский автономный округ, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Сургут, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Югры получил девять лет колонии за помощь ВСУ
Житель Сургута получил 9 лет колонии за отправку денег на поддержку ВСУ