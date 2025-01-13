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Более 20 пожаров произошло в Приднестровье на фоне энергокризиса - РИА Новости, 13.01.2025
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12:20 13.01.2025 (обновлено: 12:27 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/pridnestrove-1993446661.html
Более 20 пожаров произошло в Приднестровье на фоне энергокризиса
Более 20 пожаров произошло в Приднестровье на фоне энергокризиса - РИА Новости, 13.01.2025
Более 20 пожаров произошло в Приднестровье на фоне энергокризиса
Двадцать шесть пожаров произошло в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) на фоне энергокризиса, есть погибшие, сообщает пресс-центр... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:20:00+03:00
2025-01-13T12:27:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
тирасполь
газпром
молдовагаз
происшествия
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Двадцать шесть пожаров произошло в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) на фоне энергокризиса, есть погибшие, сообщает пресс-центр министерства внутренних дел ПМР в своем Telegram-канале."По состоянию на 13 января произошло 26 пожаров и возгораний, в которых фигурируют печь, электроприборы или неисправная электропроводка. Отравление продуктами горения при использовании печей с начала года получили восемь человек, двое из них погибли (это пенсионеры в селе Чобручи)", - говорится в сообщении.Уточняется, что один из последних случаев произошел в селе Парканы - там обошлось без летального исхода. "Ранним утром 12 января отец подбросил дров в топку и прилег к сыну. Мальчику стало плохо, на скорой его увезли в больницу, врачи оказали помощь. Сейчас он находится уже дома", - указано в сообщении. Отмечается, что отравление угарным газом в результате эксплуатации газовых приборов получили 10 человек, один из них погиб, это женщина 1980 года рождения в городе Тирасполь. В ведомстве также сообщили, что для контроля и профилактики исполнения гражданами правил пожарной безопасности 489 инспекторов проводят рейды, в ходе которых они посетили более 5700 граждан, обследовали почти 4000 отопительных приборов. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 11 декабря в связи с энергокризисом было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии 16 декабря был введен режим ЧП в энергетике. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250108/pmr-1992834577.html
https://ria.ru/20250104/pridnestrove-1992513264.html
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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, газпром, молдовагаз, происшествия, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Газпром, Молдовагаз, Происшествия, Приднестровская Молдавская Республика
Более 20 пожаров произошло в Приднестровье на фоне энергокризиса

МВД ПМР: в республике на фоне энергокризиса произошло 26 пожаров, есть погибшие

© Фото : пресс-служба ГУпЧС МВД ПМРНа месте пожара в квартире в Тирасполе
На месте пожара в квартире в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Фото : пресс-служба ГУпЧС МВД ПМР
На месте пожара в квартире в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Двадцать шесть пожаров произошло в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) на фоне энергокризиса, есть погибшие, сообщает пресс-центр министерства внутренних дел ПМР в своем Telegram-канале.
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"По состоянию на 13 января произошло 26 пожаров и возгораний, в которых фигурируют печь, электроприборы или неисправная электропроводка. Отравление продуктами горения при использовании печей с начала года получили восемь человек, двое из них погибли (это пенсионеры в селе Чобручи)", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что один из последних случаев произошел в селе Парканы - там обошлось без летального исхода. "Ранним утром 12 января отец подбросил дров в топку и прилег к сыну. Мальчику стало плохо, на скорой его увезли в больницу, врачи оказали помощь. Сейчас он находится уже дома", - указано в сообщении. Отмечается, что отравление угарным газом в результате эксплуатации газовых приборов получили 10 человек, один из них погиб, это женщина 1980 года рождения в городе Тирасполь.
В ведомстве также сообщили, что для контроля и профилактики исполнения гражданами правил пожарной безопасности 489 инспекторов проводят рейды, в ходе которых они посетили более 5700 граждан, обследовали почти 4000 отопительных приборов.
В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 11 декабря в связи с энергокризисом было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии 16 декабря был введен режим ЧП в энергетике. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь.
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После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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