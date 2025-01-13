https://ria.ru/20250113/prazdnik-1993117603.html

13 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 13 января в России и в мире по календарю

13 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

13 января 2025 года в России отмечается канун Старого Нового года, профессиональный праздник – День российской печати и завершающий день Святок – Щедрый вечер... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T06:00:00+03:00

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2025-01-13T06:00:00+03:00

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религиозные праздники

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. 13 января 2025 года в России отмечается канун Старого Нового года, профессиональный праздник – День российской печати и завершающий день Святок – Щедрый вечер. В разных странах проходит День случайных попутчиков и Международный день общественного радиовещания. Какие еще праздники отмечают в этот день, значимые исторические события, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в России13 января в России отмечается День российской печати. Также, в ночь с 13 на 14 января проходит празднование старого Нового года. До перехода на новый стиль летоисчисления именно в этот день праздновали Новый год.Профессиональный праздникВ этот день работники печатных СМИ отмечают профессиональный праздник – День российской печати. Дата праздника связана с началом издания первой российской газеты “Ведомости”, которая вышла по указу императора Петра I 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года.Традиционно в честь праздника проходит вручение премий в области средств массовой информации представителям СМИ. Указом президента РФ Владимира Путина от 19 июля 2018 года учреждено почетное звание "Заслуженный журналист Российской Федерации".Церковный праздникОтдание праздника Рождества Христова отмечается 13 января особым богослужением. В этот день принято дарить подарки, навещать одиноких, больных, немощных людей. На дату приходится и день памяти преподобной Мелании Римляныни.Народный праздникВ народе 13 января по традиции отмечали Щедрый вечер. В этот день принято накрывать богатый стол с блюдами из свинины, петь щедровки – святочные народные песни, играть и гадать. Щедрый вечер, он же Щедрец, завершал первую часть Больших зимних святок на Руси.Нельзя в этот день ссориться, скандалить, а также скупиться и жадничать, иначе в будущем ждет разорение. Не рекомендуется пересчитывать деньги, чтобы потом не считать слезы. Не стоит экономить на еде, ужин должен быть богатым, чтобы достаток сохранялся на весь год. А садиться за стол нужно только в чистой и светлой одежде. Следили за тем, чтобы число гостей за столом было чётным, а если нет, то ставили еще одну пустую тарелку.Какие сегодня праздники в миреВ День общественного радиовещания во всем мире чествуют изобретателей радиовещания. Радио и сегодня играет немаловажную роль в жизни слушателей. Первую радиопередачу в 1895 году отправил и получил итальянский изобретатель, инженер-электрик Гульельмо Маркони. А первые голосовые и музыкальные сигналы были услышаны по радио в декабре 1906 года.Ежегодно 13 января отмечается День случайных попутчиков. Они всегда есть рядом с нами: в ежедневной поездке на работу или в длительном путешествии. Иногда такие случайные встречи в пути становятся судьбоносными.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 13 января в мире в разные годы:1703 – в Москве вышел первый номер газеты “Ведомости”. Это была первая в России газета. В честь события в 1992 году был учрежден День российской печати.1813 – русские войска во главе с императором Александром I под командованием генерал-фельдмаршала М. И. Кутузова перешли Неман и, вступив в герцогство Варшавское, начали освобождение Европы от Наполеона.1858 – поступила в обращение первая российская почтовая марка.1872 – в России начала работу служба погоды. Геофизическая обсерватория Санкт-Петербурга стала выпускать ежедневный бюллетень с прогнозами.1874 – в России на смену рекрутской системе пришла всеобщая воинская повинность.1898 – французский писатель Эмиль Золя послал открытое письмо (известное под названием “Я обвиняю”) французскому правительству по поводу дела Дрейфуса.1934 – постановлением Совнаркома СССР учреждена степень кандидата наук.1940 – завершился героический дрейф во льдах Арктики ледокола “Георгий Седов”.1944 – решением Ленгорисполкома возвращены исторические названия 20 площадям и улицам Ленинграда (в том числе Дворцовой площади и Невскому проспекту).1945 – начало Восточно-Прусской наступательной операции Советской Армии.1953 – в Советском Союзе начались аресты по так называемому “делу врачей”.1967 – военный переворот в Того.1970 – капитуляцией Биафры завершилась гражданская война в Нигерии.2015 – Война в Донбассе: обстрел автобуса под Волновахой.2020 – пандемия COVID-19: первый подтвержденный случай заболевания за пределами Китая – в Таиланде.ИмениныИменины в этот день отмечают: Мелания, Михаил, Пётр.

https://ria.ru/20250112/traditsii-1837554097.html

https://ria.ru/20240113/den_rossiyskoy_pechati-1920682270.html

https://ria.ru/20250112/tserkovnyy-1909649809.html

https://ria.ru/20241120/kalendar-1984676783.html

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Артем Смирнов

россия, праздники, религиозные праздники