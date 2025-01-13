https://ria.ru/20250113/pozhar-1993515818.html

В Туле сняли угрозу перехода огня с горящего госпиталя на смежные здания

В Туле сняли угрозу перехода огня с горящего госпиталя на смежные здания - РИА Новости, 13.01.2025

В Туле сняли угрозу перехода огня с горящего госпиталя на смежные здания

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в своем Telegram-канале, что угроза перехода огня от горящего в Туле госпиталя на смежные здания снята. РИА Новости, 13.01.2025

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тула

происшествия

тульская область

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТУЛА, 13 янв – РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в своем Telegram-канале, что угроза перехода огня от горящего в Туле госпиталя на смежные здания снята.Как сообщало ранее правительство Тульской области, пожар произошел в здании военного госпиталя на улице Советской в Туле. Из здания были эвакуированы 57 человек, погибших и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки. По информации Миляева, находившиеся на лечении военнослужащие срочной службы размещены в других лечебных учреждениях Минобороны РФ."По информации ГУ МЧС по Тульской области, по состоянию на 17.25 снята угроза перехода огня на смежные здания", - написал Миляев.

https://ria.ru/20250113/tula-1993486774.html

тула

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тула, происшествия, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)