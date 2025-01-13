https://ria.ru/20250113/pozhar-1993515818.html
В Туле сняли угрозу перехода огня с горящего госпиталя на смежные здания
В Туле сняли угрозу перехода огня с горящего госпиталя на смежные здания - РИА Новости, 13.01.2025
В Туле сняли угрозу перехода огня с горящего госпиталя на смежные здания
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в своем Telegram-канале, что угроза перехода огня от горящего в Туле госпиталя на смежные здания снята. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T17:32:00+03:00
2025-01-13T17:32:00+03:00
2025-01-13T17:50:00+03:00
тула
происшествия
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТУЛА, 13 янв – РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в своем Telegram-канале, что угроза перехода огня от горящего в Туле госпиталя на смежные здания снята.Как сообщало ранее правительство Тульской области, пожар произошел в здании военного госпиталя на улице Советской в Туле. Из здания были эвакуированы 57 человек, погибших и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки. По информации Миляева, находившиеся на лечении военнослужащие срочной службы размещены в других лечебных учреждениях Минобороны РФ."По информации ГУ МЧС по Тульской области, по состоянию на 17.25 снята угроза перехода огня на смежные здания", - написал Миляев.
https://ria.ru/20250113/tula-1993486774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Работа пожарных на месте горящего госпиталя в Туле
Работа пожарных на месте горящего госпиталя в Туле
2025-01-13T17:32
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PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тула, происшествия, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Тула, Происшествия, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Туле сняли угрозу перехода огня с горящего госпиталя на смежные здания
Миляев: в Туле сняли угрозу перехода огня с горящего госпиталя на смежные здания