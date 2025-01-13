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Пожар в Калифорнии мог начаться из-за новогодних фейерверков, пишет WP - РИА Новости, 13.01.2025
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09:37 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/pozhar-1993418803.html
Пожар в Калифорнии мог начаться из-за новогодних фейерверков, пишет WP
Пожар в Калифорнии мог начаться из-за новогодних фейерверков, пишет WP - РИА Новости, 13.01.2025
Пожар в Калифорнии мог начаться из-за новогодних фейерверков, пишет WP
Пожар Палисейдс, бушующий в одноименном районе округа Лос-Анджелес, мог возникнуть из-за повторного возгорания, первоначальный пожар, возможно, начался из-за... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T09:37:00+03:00
2025-01-13T09:37:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пожар Палисейдс, бушующий в одноименном районе округа Лос-Анджелес, мог возникнуть из-за повторного возгорания, первоначальный пожар, возможно, начался из-за использования фейерверков в новогоднюю ночь, пишет газета Washigton Post. "Анализ показал, что новый пожар начался в непосредственной близости от старого, что повышает вероятность того, что пожар, бушевавший в канун Нового года, возник повторно, что может произойти при ветреной погоде", - говорится в публикации со ссылкой на проведенный изданием анализ фото-, видео- и радиоматериалов, а также спутниковых снимков и интервью со свидетелями. Согласно газете, пожар, возникший в районе Пасифик-Палисейдс в ночь на 1 января, был потушен примерно за 4 часа, а после его локализации пожарная служба округа Лос-Анджелес заявила, что примет меры для предотвращения повторного возгорания. Как подчеркивает издание, из-за нехватки кадров и необходимости реагировать на другие инциденты пожарным зачастую сложно проследить, не возобновился ли потушенный пожар. Отмечается, что точная причина возгорания на данный момент пока еще не установлена. По мнению местных жителей, первоначальный пожар был вызван использованием фейерверков. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 24 человека погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
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в мире, лос-анджелес, лесные пожары в калифорнии в 2025 году, калифорния
В мире, Лос-Анджелес, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году, Калифорния
Пожар в Калифорнии мог начаться из-за новогодних фейерверков, пишет WP

WP: пожар в Лос-Анджелесе мог начаться из-за новогодних фейерверков

© AP Photo / Ethan SwopeПожар в районе Пасифик-Палисейдс на западе Лос-Анджелеса
Пожар в районе Пасифик-Палисейдс на западе Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Ethan Swope
Пожар в районе Пасифик-Палисейдс на западе Лос-Анджелеса
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пожар Палисейдс, бушующий в одноименном районе округа Лос-Анджелес, мог возникнуть из-за повторного возгорания, первоначальный пожар, возможно, начался из-за использования фейерверков в новогоднюю ночь, пишет газета Washigton Post.
"Анализ показал, что новый пожар начался в непосредственной близости от старого, что повышает вероятность того, что пожар, бушевавший в канун Нового года, возник повторно, что может произойти при ветреной погоде", - говорится в публикации со ссылкой на проведенный изданием анализ фото-, видео- и радиоматериалов, а также спутниковых снимков и интервью со свидетелями.
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Согласно газете, пожар, возникший в районе Пасифик-Палисейдс в ночь на 1 января, был потушен примерно за 4 часа, а после его локализации пожарная служба округа Лос-Анджелес заявила, что примет меры для предотвращения повторного возгорания.
Как подчеркивает издание, из-за нехватки кадров и необходимости реагировать на другие инциденты пожарным зачастую сложно проследить, не возобновился ли потушенный пожар.
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Отмечается, что точная причина возгорания на данный момент пока еще не установлена. По мнению местных жителей, первоначальный пожар был вызван использованием фейерверков.
Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 24 человека погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
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