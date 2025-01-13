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Площадь пожара в Челябинске выросла до 300 квадратов - РИА Новости, 13.01.2025
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09:15 13.01.2025 (обновлено: 10:51 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/pozhar-1993417211.html
Площадь пожара в Челябинске выросла до 300 квадратов
Площадь пожара в Челябинске выросла до 300 квадратов - РИА Новости, 13.01.2025
Площадь пожара в Челябинске выросла до 300 квадратов
Площадь возгорания в производственном помещении по изготовлению лакокрасочных смесей, загоревшемся в Челябинске в понедельник, увеличилась с 200 до 300... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T09:15:00+03:00
2025-01-13T10:51:00+03:00
происшествия
челябинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 янв – РИА Новости. Площадь возгорания в производственном помещении по изготовлению лакокрасочных смесей, загоревшемся в Челябинске в понедельник, увеличилась с 200 до 300 квадратных метров, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. Как сообщал пресс-центр, сотрудники ГУМЧС ликвидируют возгорание в производственном помещении по изготовлению лакокрасочных смесей в Челябинске на площади 200 кв. м, существует угроза распространения. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 50 человек. "Площадь горения составляет 300 квадратов, существует угроза распространения. На месте организован штаб пожаротушения, работают 5 звеньев газодымозащитной службы", - говорится в сообщении.
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челябинск
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происшествия, челябинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в Челябинске выросла до 300 квадратов

В Челябинске площадь пожара в производственном помещении выросла до 300 кв м

© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской областиСотрудники МЧС России ликвидируют пожар в промзоне в Челябинске
Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в промзоне в Челябинске - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области
Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в промзоне в Челябинске
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 янв – РИА Новости. Площадь возгорания в производственном помещении по изготовлению лакокрасочных смесей, загоревшемся в Челябинске в понедельник, увеличилась с 200 до 300 квадратных метров, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
Как сообщал пресс-центр, сотрудники ГУМЧС ликвидируют возгорание в производственном помещении по изготовлению лакокрасочных смесей в Челябинске на площади 200 кв. м, существует угроза распространения. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 50 человек.
"Площадь горения составляет 300 квадратов, существует угроза распространения. На месте организован штаб пожаротушения, работают 5 звеньев газодымозащитной службы", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЧелябинскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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