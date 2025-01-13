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Площадь пожара в Челябинске выросла до 300 квадратов

Площадь пожара в Челябинске выросла до 300 квадратов - РИА Новости, 13.01.2025

Площадь пожара в Челябинске выросла до 300 квадратов

Площадь возгорания в производственном помещении по изготовлению лакокрасочных смесей, загоревшемся в Челябинске в понедельник, увеличилась с 200 до 300... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T09:15:00+03:00

2025-01-13T09:15:00+03:00

2025-01-13T10:51:00+03:00

происшествия

челябинск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 янв – РИА Новости. Площадь возгорания в производственном помещении по изготовлению лакокрасочных смесей, загоревшемся в Челябинске в понедельник, увеличилась с 200 до 300 квадратных метров, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. Как сообщал пресс-центр, сотрудники ГУМЧС ликвидируют возгорание в производственном помещении по изготовлению лакокрасочных смесей в Челябинске на площади 200 кв. м, существует угроза распространения. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 50 человек. "Площадь горения составляет 300 квадратов, существует угроза распространения. На месте организован штаб пожаротушения, работают 5 звеньев газодымозащитной службы", - говорится в сообщении.

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челябинск

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Ольга Фомченкова

происшествия, челябинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)